Wdówik: program Dostępność Plus daje niepełnosprawnym nadzieję zrównania ich praw

Program Dostępność Plus daje niepełnosprawnym nadzieję zrównania ich praw m.in. w przestrzeni publicznej, szkołach, urzędach, bankach - powiedział w niedzielę w TVP Info wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Wiceminister wskazał, że choć Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych już w 2012 roku, to w rzeczywistości ona nie działała. Dopiero - jak powiedział - program Dostępność Plus, który został zainaugurowany w 2018 roku, faktycznie zaczął wprowadzać istotne zamiany ułatwiające życie ludziom z niepełnosprawnościami, m.in. osobom starszym i osłabionym chorobami, kobietom w ciąży i małymi dziećmi, czy osobom mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (np. niedosłyszącym).

"Dostępność Plus to kierunek, który pozwala ludziom niepełnosprawnym mieć nadzieję, że Konwencja o prawach niepełnosprawnych faktycznie zacznie działać" - powiedział Wdówik. Przypomniał, że budżet programu do 2025 roku to ponad 20 mld zł. Z tych środków mają być dofinansowanie m.in przystosowanie instytucji publicznych i środków transportu do wymogów osób z niepełnosprawnościami, instalacja wind w budynkach wielorodzinnych, wdrożenie narzędzi, które umożliwią takim osobom sprawną obsługę w bankach, urzędach, instytucjach kultury.

"Niepełnosprawność to nie jest wyrok" - przekonywał Wdówik, który jako osoba niedowidząca a jednocześnie aktywista i urzędnik, bardzo często spotyka się z osobami z różnymi ograniczeniami. Pytany o to, jakie problemy najczęściej sygnalizują mu niepełnosprawni i ich rodziny, wskazał, że "największą bolączką jest brak systemowego wsparcia dla rodzin i opiekunów dzieci, które są całkowicie zależne".

Inny ważki problem, to - jak wskazał - nieuczciwość przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy dla niepełnosprawnych głównie po to, by dostać pieniądze z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.