We Lwowie przy wsparciu Politechniki Wrocławskiej powstał budynek pomocowy dla uchodźców

We Lwowie powstał budynek dla uchodźców zaprojektowany w systemie SHS (Styrofoam Housing System) przez japońskiego architekta Shigeru Bana. W jego tworzenie zaangażowani byli dr inż. arch. Jerzy Łątka z Wydziału Architektury oraz studenci Politechniki Wrocławskiej.

Pierwszy projekt domu pomocowego zbudowany w systemie SHS powstał we Wrocławiu we wrześniu 2022 r. Zbudowali go studenci i pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz studenci z Ukrainy. SHS opiera się o prefabrykowane elementy, lekkie i niedrogie w produkcji, które następnie są ze sobą łączone w całość. System tworzą panele typu "sandwicz" wypełnione styropianem pokrytym włóknem szklanym i żywicą.

W oparciu o tę samą technologię powstał dom, którego budowa właśnie zakończyła się we Lwowie. Budynek ma taki sam rozkład i powierzchnię, która wynosi 36 m kw. Autorem projektu jest japoński architekt Shigeru Ban - twórca wykorzystujący w konstrukcjach papier, karton i tekturę. Budynki budowane według jego projektów dają schronienie osobom poszkodowanym w wyniku kataklizmów czy wojen. W 2014 r. Shigeru Ban został uhonorowany Nagrodą Pritzkera - najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w świecie współczesnej architektury.

W rozmowie z dziennikarzami dr inż. arch. Jerzy Łątka z Wydziału Architektury PWr wskazał, że dom ma dobry układ funkcjonalny na planie kwadratu, osobną toaletę, schowek oraz aneks kuchenny.

Budynek powstał na osiedlu kontenerowców dla osób, które w wyniku wojny straciły dach nad głową. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na 30 czerwca. We Lwowie będzie pełnił funkcję świetlicy. Dzieci i młodzież będą się tam uczyć języków obcych i gry na instrumentach.

"Docelowo tego typu rozwiązania mają posłużyć rodzinom. Mogłaby tutaj spokojnie zmieścić się rodzina 2+2, a nawet 2+3. Jednakże w tej chwili we Lwowie będzie służył dzieciom jako miejsce do nauki" - wyjaśnił naukowiec.

Jak tłumaczył, prefabrykaty użyte przy budowie zostały przygotowane we Wrocławiu, a cały proces trwał kilka miesięcy. "Odbyło się też dużo testów, prób, badań wytrzymałościowych, badań termicznych i akustycznych, czy różnych technologii produkcji tych paneli. Następnie zostały one załadowane na ciężarówkę i wysłane do Lwowa. My w tym czasie także przyjechaliśmy do Lwowa i w ciągu trzech, czterech dni zbudowaliśmy tę konstrukcję" - mówił Łątka.

Wskazał, że budynek, który powstał we Lwowie jest bardziej dopracowany niż ten wrocławski. "We wrześniu zeszłego roku mieliśmy na niego niecały miesiąc, natomiast budynek we Lwowie powstawał w dłuższym okresie, więc było możliwe bardziej precyzyjne zaprojektowanie. Zmieniła się technologia produkcji - we Wrocławiu była to produkcja ręczna, co widać na niektórych elementach. Teraz wykonaliśmy to za pomocą infuzji, a tak naprawdę za pomocą podciśnienia - panele były zawijanie w worki, odsysane powietrze, dzięki czemu były dobrze dopasowane do siebie i bardziej precyzyjne. Zmieniona została też podłoga - daliśmy podwójną warstwę, a także zmienione zostało rozwiązanie dachu" - wyjaśnił.

Naukowiec wyraził nadzieję, że wkrótce we Lwowie powstanie więcej konstrukcji tego typu. "Budowa pierwszego, czy w zasadzie drugiego prototypu, ale pierwszego we Lwowie miała na celu pokazanie tego systemu i też przekonanie partnerów, którzy w jakiś sposób będą finansowali produkcję. Liczymy na to, że ta produkcja się rozwinie. Nie wiemy, czy będzie to w Polsce, czy w Ukrainie, być może produkcja będzie podzielona, co byłoby chyba najrozsądniejsze" - wskazał Łątka.

Podkreślił, że potrzeba budowania tego typu domów jest ogromna z uwagi na licznych uchodźców wewnętrznych w Ukrainie, którzy z terenów okupowanych przez Rosjan przenieśli się na zachód kraju, a także z uwagi na kilka milionów osób, które mieszka w tej chwili w Polsce.

Mówiąc o zaletach konstrukcji Łątka zwrócił uwagę m.in. na niższe koszty produkcji oraz łatwość transportu. "Prefabrykowane elementy można przetransportować jako pojedyncze elementy złożone ze sobą, dzięki temu nie transportujemy pustki tak jak jest to w przypadku kontenerów. Elementy są lekkie, więc można w dwie osoby przenieść każdy z nich" - tłumaczył architekt.

Dodał, że budynek, który powstał w 2022 we Wrocławiu został przekazany Czasoprzestrzeni i jest wykorzystywany jako miejsce spotkań m.in. dla wolontariuszy. Służy też jako budynek pokazowy dla zainteresowanych partnerów i sponsorów.

Naukowiec zapowiedział, że kolejnym krokiem będzie budowa we Wrocławiu trzech prototypów w trzech różnych technologiach. Oprócz technologii SHS budynki powstaną także w technologii FHS (Furniture Housing System) oraz CLT (Cross Laminated Timber Structure). Projekty przygotowuje założona przez Shigeru Bana organizacja pomocowa Voluntary Architects' Network (VAN).

