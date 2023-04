We Włoszech będzie nowy podatek dla banków i firm płatniczych. Zrzucą się na niego klienci

Rząd włoski przygotowuje nowy pakiet pomocy dla rodzin dotkniętych kryzysem wzrostu kosztów utrzymania. Środki na ten cel chce pozyskać z nałożenia nowego podatku na banki i firmy obsługujące transakcje realizowane przy użyciu kart płatniczych.

Rząd włoski pracuje od kliku tygodni nad nowym programem gospodarczym i społecznym, który ma zastać publicznie przedstawiony 1 maja tego roku. Na 30 kwietnia premier Giorgia Meloni zaprosiła przedstawicieli związków zawodowych w celu przeprowadzenia ostatnich konsultacji.

Jednym z punktów nowego planu ma być propozycja obniżenia podatków dla rodzin o niskich dochodach, która tylko w tym roku może oznaczać ograniczenie wpływów budżetowych o 3,4-3,8 mld euro. Włochy otrzymały ostrzeżenie od Komisji Europejskiej w związku z koniecznością szybkiego ograniczenia deficytu.

Rząd włoski zamierza nałożyć na banki nowy podatek solidarnościowy

Oznacza to tyle, że zaproponowane zmiany, które powodują nowe wydatki socjalne, muszą być zbilansowane dodatkowymi wpływami. Jak podała agencja Reutersa, przygotowywany jest także nowy podatek, który będzie nałożony na instytucje finansowe. Ma to być tak zwana opłata solidarnościowa, którą rząd w całości przeznaczy na pomoc dla rodzin dotkniętych kryzysem wzrostu kosztów utrzymania.

- Rząd nie może i nie chce ignorować faktu, że banki odnotowały wzrost dochodów w ostatnich miesiącach, za sprawą wyższych stóp procentowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny (EBC), w celu ograniczenia inflacji. Przy okazji warto podkreślić, że banki nie dostosowały oprocentowania depozytów zgodnie z wysokością tych podwyżek - powiedział w niedawnym wywiadzie prasowym minister gospodarki Giancarlo Giorgetti.

Według rządu banki zarabiają na niskim oprocentowaniu lokat terminowych

W lutym 2023 roku oprocentowanie lokat terminowych we Włoszech wynosiło około 2,5 procent, podczas gdy przed rokiem to było tylko 0,52 procent. Równocześnie koszt kredytu bankowego dla klientów indywidualnych kształtował się na poziomie 3,8 procent i był najwyższy od czerwca 2014 roku. Kredyty dla biznesu były oprocentowane średnio na 3,9 procent co było najwyższym poziomem od stycznia 2012 roku.

Szczegóły dotyczące nowego podatku, zasad jego naliczania oraz terminu, od kiedy wejdzie w życie, poznamy już niebawem. Nieoficjalnie zostanie on nałożony na banki i firmy zajmujące się obsługą kart płatniczych. Będzie dotyczył wpływów netto od każdej transakcji elektronicznej o wartości mniejszej lub równej 30 euro.

Nowe obciążenia podatkowe zostaną nałożone praktycznie na wszystkich Włochów

Zanim nowe rozwiązania zostanie wprowadzone w życie banki już zapowiedziały, że nie wykluczają obniżenia oprocentowania lokat oraz nałożenia niewielkich dodatkowych opłat dla korzystających z kart. Nie jest wykluczone, że posiadacze terminali płatniczych także zostaną obciążeni kosztami.

Oznacza to, że nowe propozycje socjalne tak naprawdę obywatele sami sobie sfinansują, a rząd zajmie się wyłącznie ich redystrybucją.

