W Instytucie Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu powstanie Centrum Diagnostyki Populacyjnej, które będzie prowadzić badania w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych dla szeregu chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas czwartkowej konferencji prasowej powiedziała, że PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu to jedna z wiodących placówek badawczo-rozwojowych w Polsce. "Tu jest doskonała infrastruktura, laboratoria, ale przede wszystkim doskonałe zaplecze intelektualne pracowników portu. To wszystko sprawiło, że PORT zdał egzaminy w pierwszych tygodniach pandemii" - powiedział Emilewicz.

Wicepremier podkreśliła, że PORT wsparł sanepid dostosowując swoje laboratoria do testów na zakażenie koronawirusem. Dziś w tym ośrodku przeprowadza się ponad 200 testów dziennie.

Emilewicz zwróciła też uwagę, że w kontekście pojawiających się epidemii strategiczne bezpieczeństwo państwa wymaga tego, aby w Polsce były ośrodki badawcze mogące szybko odpowiadać na sytuację zagrożenie epidemiologicznego. "Powołanie Centrum Diagnostyki Populacyjnej ma służyć budowie takich kompetencji w Polsce" - mówiła.

Wicepremier dodała, że w Polsce wciąż jest za mało laboratoriów w odpowiednim standardzie (laboratoria BSL-3 - przyp. PAP). "Mamy siedem takich laboratoriów, a nasz zachodni sąsiad ma ich ponad 60. Takie laboratoria powinny w Polsce powstać, a zalążek tego dziś anonsujemy w PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu" - mówiła wicepremier.

W Centrum Diagnostyki Populacyjnej będą prowadzone badania w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych dla szeregu chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, otyłość, choroby neurodegeneracyjne i zaburzenia psychiczne. Dodatkowo ośrodek ma podnieść poziom bezpieczeństwa biomedycznego Polski, dzięki uzyskaniu efektu synergii.

Projekt Centrum Diagnostyki Populacyjnej będzie realizowany w oparciu o już istniejące zdolności i zasoby infrastrukturalne Łukasiewicz - PORT, które zostaną rozwinięte i wzmocnione. Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia będzie uruchomienie istniejącego w Łukasiewicz - PORT laboratorium BSL-3 - jedynego w zachodniej Polsce, jednego z zaledwie kilku w całym kraju. Instytut planuje także zatrudnienie m.in. takich specjalistów, jak: biotechnolodzy, biolodzy molekularni, analitycy medyczni, bioinformatycy oraz lekarze specjaliści i biostatystycy.