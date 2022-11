We Wrocławiu powstanie instalacja do pozyskiwania energii ze ścieków

Systemowa pompa ciepła, dzięki której energia będzie pozyskiwana ze ścieków, powstanie do 2024 r. we Wrocławiu. Inwestycja warta jest 82 mln zł.

Realizowana jest przez firmę Fortum Polska oraz MPWiK we Wrocławiu.

Według prezesa Forum Polska Piotr Górnika, instalacja, która we Wrocławiu będzie największą systemową pompą ciepła w Polsce. "Nowe źródło zasili sieć ciepłowniczą we Wrocławiu. To pierwszy krok w kierunku zazieleniania ciepła dla miasta. Inwestycja obejmuje budowę pompy ciepła o mocy 12,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia" - powiedział Górnik.

Instalacja, której uruchomienie zapowiedziano na 2024 r., będzie zasilana energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Uruchomienie pompy ciepła ma zmniejszyć produkcję energii cieplnej z wykorzystaniem węgla o 364 tys. GJ rocznie.

"Projekt pompy ciepła we Wrocławiu to pierwsze odnawialne źródło w systemie ciepłowniczym dla miasta i zarazem początek drogi do odejścia od węgla w wytwarzaniu ciepła dla wrocławian" - powiedział wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Z kolei prezes MPWiK we Wrocławiu Witold Ziomek zwrócił uwagę, że wykorzystanie ścieków nieoczyszczonych jako źródła ciepła to istotny element strategii MPWiK. "Dzięki wykorzystaniu pompy ciepła zmniejszone zostanie zużycie paliw kopalnych, klasycznego źródła energii do produkcji ciepła. To niezwykle istotne w czasach kryzysu energetycznego z jakim obecnie się mierzymy. Dodatkowo wtórne wykorzystanie ścieków bezpośrednio wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju oraz w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego" - powiedział Ziomek.

Pompa ciepła powstanie na terenie przepompowni ścieków Port Południe. Z systemem ciepłowniczym Fortum zostanie połączona siecią o długości kilometra i średnicy pół metra. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na marzec 2023 r. Inwestycja o wartości 82 mln zł uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 18 mln zł oraz 3 mln zł ze środków budżetu państwa.

Podobne instalacje systemowych pomp ciepła działają w Norwegii w Oslo, w dzielnicy Skoyen oraz w Finlandii, w dzielnicy Suomenoja w Espoo.

