We Wrocławiu powstanie nowy przystanek kolejowy

W pierwszej połowie 2021 roku podróżni będą mogli skorzystać z nowego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin, który powstaje w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego nad ul. Długą. Inwestycja jest realizowana równolegle z miejską inwestycją przebudowy układu komunikacyjnego.

Nowy przystanek budowany jest na trasie z Wrocławia Głównego w kierunku Oleśnicy i Trzebnicy, między stacjami Wrocław Mikołajów i Wrocław Nadodrze. Docelowo będzie tu punkt przesiadkowy między koleją i komunikacją miejską.

Jak poinformował PAP Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy spółki PKP PLK, roboty budowalne rozpoczęły się w czerwcu 2019 r, a ich zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

"Obecnie przy nasypie od strony ul. Portowej budowany jest mur oporowy z żelbetowych segmentów. Zabezpieczy on nasyp, na którym zostanie ustawiona platforma peronu. W miejscu zdemontowanego toru przygotowywane jest podłoże pod nową trasę. Montowane są nowe słupy dla sieci trakcyjnej. Przebudowane będą ok. 2 km torów i sieci trakcyjnej. Dla utrzymania sprawnych przejazdów, zostaną zamontowane urządzenia sygnalizacji ruchu kolejowego" - tłumaczył Siemieniec.

Zwrócił uwagę, że przystanek powstaje na odcinku linii o dużym natężeniu ruchu. W ciągu doby przejeżdża tu ponad 150 pociągów. "Prace wykonywane są obok jadących składów, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności i dobrej organizacji robót" - dodał.

Budowa przystanku Wrocław Szczepin jest realizowana wspólnie z przebudową sąsiedniego wiaduktu nad ul. Długą. Przebudowa wiaduktu pozwoli na poprowadzenie pod nim czterech pasów ruchu i linii tramwajowej. "Są już wykonane dwa przekopy w nasypie oraz nowe żelbetowe przyczółki. Dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego zabudowano dwie konstrukcje odciążające" - przekazał rzecznik. Inwestycja kolejowa jest realizowana równolegle z miejską inwestycją przebudowy układu komunikacyjnego.

Przystanek Wrocław Szczepin to kolejny nowy przystanek we wrocławskiej aglomeracji. Dostęp do kolei zwiększyły już przystanki Mokronos Górny, Wrocław Grabiszyn, Wrocław Stadion, czy Wrocław Różanka. Pięć kolejnych nowych przystanków zostanie wybudowanych na odnawianej trasie z Wrocławia Sołtysowic do Jelcza Miłoszyc oraz w Iwinach na trasie w kierunku Strzelina.

Wartość inwestycji pn. "Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą" wynosi blisko 46 mln zł, w tym ponad 34,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.