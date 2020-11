We Wrocławiu zainaugurowano Kampanię Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Odsłonięciem muralu na ścianie budynku przy ul. Legnickiej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zainaugurował w środę tegoroczną edycję Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kampania potrwa do 10 grudnia.

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, który upamiętnia zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal - działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany.

"Ciągle w Polsce mówi się za mało o zjawisku przemocy, ciągle za mało reagujemy. Dziś do czynienia mamy nie tylko z klasycznie rozumianą przemocą, jej wymiarów jest niestety coraz więcej. Dlatego chcemy zaapelować, byśmy o przemocy mówili, byśmy ją zauważali i po trzecie, najważniejsze - byśmy na nią reagowali. Jeśli ktoś stosuje przemoc, to nie jest tylko sprawa tej osoby czy tej rodziny. To jest sprawa nas wszystkich" - powiedział w środę prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas oficjalnego odsłonięcia muralu poświęconego przeciwdziałaniu przemocy.

Mural "Twoja obojętność krzywdzi innych. Dostrzeż przemoc. Zareaguj!", który powstał przy ul. Legnickiej ma 9 metrów szerokości i 20 wysokości. Namalował go wrocławski artysta Wojciech Kołacz-Otecki.

Celem Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest podnoszenie świadomości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozpowszechnianie informacji o placówkach i formach pomocy dla osób doświadczających przemocy.

W czasie jej trwania zaplanowano m.in. konferencję online "Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian". Przygotowany został także spot pokazujący różne formy przemocy i możliwości niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym.

Przewidziano także dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych zawierających podstawowe informacje na temat przemocy, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz miejsc, w których ofiary mogą szukać wsparcia. W przestrzeniach publicznych - szkołach, świetlicach środowiskowych, placówkach medycznych i w pojazdach komunikacji miejskiej - umieszczane będą ulotki, naklejki lub plakaty z najważniejszymi informacjami.

W ramach kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 2015 roku Wrocław uczestniczy w kampanii Biała Wstążka, która od ubiegłego roku jest objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Jacka Sutryka.

Kampania Biała Wstążka to największa na świecie akcja przeciwko przemocy wobec kobiet, zainicjowana i organizowana przez mężczyzn.

"Idea wywodzi się z Kanady, gdzie 6 grudnia 1989 r. na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. Wśród nich była wrocławianka Barbara Klucznik-Widajewicz. Zamachowiec, popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety, poprzez to, że się kształcą, są aktywne w życiu społecznym i zagrażają porządkowi świata" - przypomniała Izabela Pawłowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Hasło "Policz do 10. Żyj bez przemocy!", które przyświeca VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka, skierowane jest szczególnie do osób prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzące osoby im najbliższe.

"Chcemy również, by usłyszeli nas świadkowie przemocy, chcemy, by wiedzieli, jak ważna jest ich reakcja, jak istotne jest poczucie, że wobec nieszczęścia innych nie można pozostać obojętnym. Wreszcie chcemy, by usłyszały nas osoby doświadczające przemocy, by dostrzegły, że nie są same, że jesteśmy my - wszyscy wokół nich, gotowi do wsparcia i pomocy" - mówiła Pawłowska.

Wrocław dołączył także do światowej akcji Orange the World, w której ramach w środę wieczorem Stadion Wrocław, Teatr Capitol i Hala Stulecia rozświetlą się na pomarańczowo.

Wrocławski magistrat poinformował, że kampanie społeczne są jedynie częścią działań, jakie podejmuje miasto w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rocznie na ten cel Wrocław przeznacza ok. 3 mln zł. To m.in. programy wsparcia dla ofiar, Wrocławski Telefon Zaufania, czy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla uczniów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, psychologów i pedagogów. Miasto finansuje także pracę zespołów interwencyjnych, które udzielają wsparcia na miejscu zdarzenia, a także program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.