We wrześniu saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł – poinformował w poniedziałek NBP. W ocenie analityków PKO bilans płatniczy za wrzesień jest pozytywnym zaskoczeniem, a pod koniec roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących przekroczy 1 proc. PKB.

Jak zauważyli w swoim komentarzu analitycy Pekao, wrzesień to miesiąc, gdy na rachunek obrotów bieżących wróciły nadwyżki po okresie dużych deficytów.

We wrześniu rok do roku spadła wartość zarówno eksportu, jak i importu.

Jak podał bank centralny, we wrześniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,9 mld zł) i obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (15 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł).

Jak poinformował NBP, od początku 2023 r. saldo obrotów towarowych jest dodatnie.

We wrześniu nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,7 mld zł, gdy w analogicznym momencie zeszłego roku wynosiła 12,3 mld zł.

Poprawa salda nastąpiła głównie – jak wskazuje NBP – w wyniku dużego zmniejszenia ujemnego salda w kategoriach obejmujących paliwa, towary zaopatrzeniowe i dobra inwestycyjne. Natomiast niewielkie obniżenie nadwyżki nastąpiło w kategorii obejmującej środki transportu.

Z kolei w ocenie ekonomistów z ING, poniedziałkowe dane potwierdzają "generalnie solidną, zrównoważoną pozycję gospodarczą Polski w obrotach bieżących z zagranicą". Są też neutralne dla złotego.

"Szacujemy, że w ujęciu ostatnich 12 miesięcy nadwyżka salda obrotów bieżących poprawiła się do 0,6 proc. PKB z 0,3 proc. PKB po sierpniu, natomiast saldo towarowe poprawiło się odpowiednio do 0,2 proc. PKB z minus 0,3 proc. PKB w poprzednim miesiącu" – podano w komentarzu.

Jak zauważyli analitycy PKO BP, bilans płatniczy za wrzesień jest pozytywnym zaskoczeniem, a pod koniec roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących przekroczy 1 proc. PKB.

Jak dodano, we wrześniu kontynuowana była spadkowa tendencja wartości obrotów towarowych. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów wyniosła 126,4 mld zł, co oznacza spadek o 7,2 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do września 2022 r. zmniejszyła się o 17,4 proc. i osiągnęła poziom 122,7 mld zł.

W porównaniu z wrześniem 2022 r. spadki eksportu nastąpiły we wszystkich sześciu kategoriach, na co wpływ miała także mniejsza o jeden liczba dni roboczych w porównaniu z wrześniem 2022 r. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych, zwłaszcza towarów trwałego użytku.

Spadek importu nastąpił również we wszystkich kategoriach. Najsilniej obok paliw obniżyła się wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych. Jednocześnie pogłębiły się spadki w imporcie dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych. Natomiast nadal wysoką dynamiką charakteryzował się import nowych samochodów osobowych.

Z danych NBP wynika, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. spadły o 0,6 mld zł (tj. o 1,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 0,2 mld zł (tj. o 0,9 proc.) w porównaniu z wrześniem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych – jak wyjaśnia NBP – zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,9 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,2 mld zł).