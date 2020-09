We wrześniu premiera albumu z nagraniami Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi

Album "City" z niepublikowanymi w większości nagraniami Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyr. Henryka Debicha przygotowują wspólnie Polskie Radio Łódź i firma GAD Records. Jego premierę przewidziano jeszcze we wrześniu.

Dyrektor programowy łódzkiej rozgłośni Marcin Wąsiewicz zwraca uwagę, że archiwum Radia Łódź to "kilometry" taśm, zawierające nagrania realizowane przez dziesiątki lat. "W łódzkiej rozgłośni nagrywały gwiazdy polskiego rocka, jazzu czy popu, a także legendarna już Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji pod dyr. Henryka Debicha. Przyszedł czas, by najciekawsze perły z tego unikatowego zbioru pokazać szerszej publiczności" - mówi.

Wąsiewicz poinformował, że pierwszym tytułem, jaki ukaże się w ramach współpracy Radia Łódź i firmy GAD Records będzie album "City" z niepublikowanymi w większości nagraniami orkiestry. "To dyskotekowe i funkowe rytmy, zaskakujące aranżacje i ciekawe popisy solistów - wszystko zarejestrowane w 1978 roku w studiu Radia Łódź. Premiera już 25 września" - wyjaśnił i dodał, że w internecie już można posłuchać otwierającego album utworu "Marmyszka".

Zaznaczył, że w przygotowaniu jest także wersja winylowa wydawnictwa. W dalszych miesiącach GAD Records nie tylko planuje powracać do nagrań orkiestry Debicha, ale sięgać m.in. do łódzkiego bigbitu czy koncertowych nagrań z lat 80. ubiegłego wieku.

Dyrektor zwrócił uwagę, że Radio Łódź do dzisiaj prowadzi aktywną działalność w zakresie produkcji nowych nagrań. Przypomniał, że kilka lat temu nowe wersje swoich utworów z lat 60. ubiegłego wieku rejestrowały w rozgłośni Alibabki. Uwiecznione to zostało na albumie "Tribute to Alibabki", radio realizowało także unikatowe sesje świąteczne.

"Po latach archiwalnym taśmom dajemy drugie życie. Dzięki tej płycie, odżyją wspomnienia, a nowe pokolenie słuchaczy pozna twórczość orkiestry i niesamowite brzmienia lat 70 ubiegłego stulecia" - mówi Wasiewicz. Jego zdaniem, dzięki GAD Records, nagrania ujrzą światło dzienne i nie będą zalegać w radiowych archiwach. "Być może te dźwięki zagoszczą w klubach i dyskotekach albo zainspirują didżejów" - dodaje.

Przyznaje, że pamięć o "Orkiestrze Debicha" jest dla radiowców z Łodzi niezwykle ważna. "Mamy w rozgłośni Debich Studio i ulicę Henryka Debicha obok rozgłośni. Nowa płyta będzie kolejną kolekcjonerską pamiątką" - podkreśla.

Ze współpracy z Radiem Łódź zadowolony jest szef GAD Records Michał Wilczyński. Jak mówi z łódzką rozgłośnią połączyła firmę przede wszystkim "miłość do polskiej muzyki i dążenie do tego, by doskonałe, nierzadko unikatowe nagrania nie zbierały przez kolejne kilkadziesiąt lat kurzu na półkach".

Według niego, Radio Łódź często było w awangardzie - w latach 60. ubiegłego wieku rejestrowali piosenki żydowskiego zespołu bigbitowego Śliwki. W latach 70. możliwości brzmieniowe Orkiestry PRiTV pod dyr. Henryka Debicha nie miały sobie równych w Polsce. Przypomniał, że to właśnie Radio Łódź w latach 90. zainicjowało cykl koncertów "Bez prądu".

"Zaczynamy od orkiestry Henryka Debicha i porywających nagrań z 1978 roku. Kilka z nich ukazało się na kasecie +Szerokiej drogi+, kilka robiło furorę jako muzyka ilustracyjna w zachodniej Europie - ale większość nigdy nie była szeroko dostępna. Naprawiamy ten błąd i będziemy do twórczości tej wyjątkowej orkiestry jeszcze na pewno powracać" - podkreśla Wilczyński.

Henryk Debich (ur. 18.01.1921 r. - zm. 4.07.2001 r.) był wieloletnim kierownikiem artystycznym, aranżerem i dyrygentem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, którą prowadził w latach 1950-91. Razem z nią nagrał ponad 50 płyt, a także muzykę do 20 filmów. Kierowana przezeń orkiestra towarzyszyła piosenkarzom podczas festiwali m.in. w Sopocie, Opolu i Kołobrzegu.

Specjalizował się w repertuarze rozrywkowym. Jako dyrygent zrealizował ponad 800 koncertów na estradzie i w filharmoniach w Polsce i za granicą. Był absolwentem Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, w której następnie wykładał. Współpracował z operą, filharmonią oraz Teatrem Muzycznym w Łodzi.

W 1996 r. Łódzka Rozgłośnia Polskiego Radia z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej uhonorowała Debicha "Diamentową Batutą". Jego imieniem nazwano największe studio muzyczne Radia Łódź. Zmarł w wieku 80 lat w rodzinnych Pabianicach k. Łodzi.