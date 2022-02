We wtorek ciąg dalszy rozmów zarządu Solarisa i liderów związkowych

Na wtorek zostały zaplanowane kolejne rozmowy zarządu firmy Solaris i liderów związkowych przy udziale b. prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza – poinformowała w poniedziałek spółka. Od 24 stycznia w zakładach wielkopolskiego producenta pojazdów komunikacji publicznej trwa strajk.

Organizatorami strajku są Solidarność i OPZZ "Konfederacja Pracy". Strajkujący domagają się wzrostu wynagrodzenia o 800 zł brutto dla każdego pracownika.

W ubiegłym tygodniu zarząd i związki zawodowe poinformowały, że misji dobrej woli w celu zakończenia sporu pracowniczego podjął się, z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, b. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Pierwsze spotkanie władz spółki i liderów związkowych odbyło się 11 lutego. W poniedziałek spółka podała, że kolejne wspólne rozmowy zaplanowano na wtorek.

Jak podkreślił w przekazanym poniedziałek PAP komunikacie rzecznik Solarisa Mateusz Figaszewski, poziom zarobków w firmie, zarówno pracowników produkcyjnych, jak i pracowników administracji, jest na takim samym lub wyższym poziomie, jak na porównywalnych stanowiskach w innych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Podał, że wszyscy pracownicy produkcji są zatrudnieni na umowę o pracę, z czego zdecydowana większość na czas nieokreślony. Otrzymują z tego tytułu wszystkie świadczenia wynikające z kodeksu pracy.

Spółka zatrudnia w Polsce 2,6 tys. osób, należy do bardziej znaczących pracodawców w regionie.

"W okresie styczeń 2018 - styczeń 2022, średnia płaca pracowników produkcji w firmie Solaris wzrosła łącznie o 24,2 proc. Oznacza to średnioroczny wzrost o ponad 6 proc. W tym samym okresie płace dla tej grupy pracowników w Polsce rosły w tempie około 5 proc. W czasie pandemii firma nie tylko utrzymała ciągłość działania, ale także zwiększyła zatrudnienie oraz poziom płac wszystkich pracowników" - podał Figaszewski.

Rzecznik podał też, że w roku 2018 średnie wynagrodzenie zasadnicze pracownika produkcji wynosiło 3525 złotych, w styczniu 2022 wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika było o 853 złotych większe.

Spółka przypomniała, że z początkiem tego roku, wszyscy pracownicy otrzymali podwyżki w wysokości 5 proc. wynagrodzenia. Dodatkową podwyżkę otrzymała grupa około 800 pracowników produkcyjnych.

Rzecznik spółki podkreślił, że przekazywane przez stronę związkową oczekiwania płacowe, w wysokości 800 zł dla każdego pracownika, są nierealne ekonomicznie.

"Oznaczałoby to dla firmy zwiększenie budżetu płacowego o kolejnych ponad 40 mln złotych. Z kolei indywidualnie oznaczałoby to wzrost średniego wynagrodzenia dla pracownika produkcji o blisko 20 proc., co absolutnie jest nie do zaakceptowania ekonomicznie i jest niespotykaną praktyką rynkową" - podał Figaszewski.

