We wtorek kwietniowe kontakty na gaz po 112,5 euro za MWh

We wtorek cena kontraktów na gaz z dostawą w kwietniu na holenderskim hubie TTF wyniosła 112,5 euro za MWh. W ciągu dnia cena spadała, ponieważ najdrożej trzeba było płacić ok. 125 euro za MWh.

Wtorkowe notowania gazu w kontraktach za kwiecień są niższe o 1,7 proc. W poniedziałek za gaz trzeba było zapłacić ok. 114,5 euro za MWh. We wtorek gaz w okolicach południa kosztował ok. 125 euro, by o godzinie 18 kosztować 112,5 euro za za MWh.

Przykładowo kontrakty gazu na październik były wyceniane na 106,4 euro za MWh.

