We wtorek na posiedzeniu rządu projekt dot. budowy infrastruktury pod FSRU

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem uchwały ws. programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. Falochron ma umożliwić m.in. ustawienie w porcie FSRU - pływającego terminala LNG.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" został przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt zakłada budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci falochronu osłonowego o długości ok. 1000 m i obiektów towarzyszących.

Jak podano we wpisie do wykazu prac legislacyjnych rządu, budowa jest koniecznym warunkiem dla rozwoju dalszych funkcji portowych poprzez stworzenie stanowiska w postaci pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) - do przeładunku gazowców LNG o pojemności ładunkowej do 180 tys. m sześc. oraz przygotowanie nabrzeża do rozładunku gazu na poziomie 6 mld m sześc. rocznie, a w przyszłości wzrost do poziomu docelowego 12 mld m sześc. gazu rocznie.

Dodatkowym efektem ma być przesunięcie ruchu dużych statków do portu w Gdańsku, co - jak wskazano - pozwoli w dalszym ciągu rozwijać żeglugę turystyczną i rekreacyjną na trasach do portów Trójmiasta i na wejściu do portów na Zalewie Wiślanym oraz ograniczyć rosnące ryzyko nawigacyjne na Bałtyku. Jednocześnie - zaznaczono - inwestycja przyczyni się do wzmocnienia roli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC w powiązaniu z intermodalną transeuropejską siecią transportową TEN-T.

Zgodnie z projektem, realizację programu przewidziano na lata 2022-2027. Szacowany całkowity koszt programu to 856 mln zł.

Zgodnie z obecnym planem rozwoju operatora przesyłowego gazu - Gaz-Systemu, pływający terminal FSRU ma zostać uruchomiony z początkiem 2028 r. Gaz-System prowadzi obecnie 1. Fazę procedury Open Season dla projektu FSRU o zdolności regazyfikacyjnej na poziomie 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Po zakończeniu Fazy 1. Gaz-System ma ocenić, czy wnioskowany w złożonych zamówieniach poziom usług regazyfikacji jest wystarczający do przystąpienia do realizacji projektu. Złożenie zamówienia na usługę regazyfikacji w tym terminalu potwierdziło PGNiG.

