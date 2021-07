We wtorek pierwsze dwa banki zaczną udzielać kredytów w "Czystym powietrzu"

Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które od wtorku rozpoczynają akcję kredytową w ramach programu "Czyste powietrze". Kolejne banki mają wkrótce do nich dołączyć. Można będzie dostać do 100 tys. zł kredytu na 10 lat w Aliorze i 12 lat w BOŚ.

W połowie kwietnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z siedmioma bankami (Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank, SGB-Bank), które miały przygotować nowy instrument finansowy - Kredyt Czyste Powietrze. Od wtorku kredyty, z których będzie można sfinansować termomodernizację domu oraz wymianę źródła ciepła, uruchamiają Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

Łączny budżet na lata 2021-2022, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (wfośigw) wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytów, wynosi do 1,5 mld zł.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ocenił w rozmowie z PAP, że start ścieżki bankowej w programie antysmogowym "Czyste powietrze" to kolejny istotny krok w walce ze smogiem w Polsce.

"Wkraczamy w nową fazę programu, która ułatwi Polakom dostęp do dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Ścieżka bankowa to spełnienie obietnic o poszerzeniu kanałów dotarcia +Czystego powietrza+. To nasza wspólna praca: ministerstwa, narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, a także Związku Banków Polskich i banków, które przystąpiły do programu" - podkreślił minister.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski dodaje, że Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału będzie można zaciągnąć - z zabezpieczającą gwarancją BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji - na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. "Opłaca się inwestować w swój dom, bo to nie tylko realne oszczędności dla budżetu gospodarstwa domowego, ale przede wszystkim dla środowiska, w którym żyjemy i zostawimy je kolejnym pokoleniom" - podkreślił.

Jednocześnie zapewnił, że kolejne banki, z którymi NFOŚiGW podpisał umowy, przygotowują swoją ofertę kredytową i ma być ona wkrótce zaprezentowana.

W ścieżce bankowej wprowadzono kilka zmian w stosunku do obecnie funkcjonującego programu. Po pierwsze, data rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku w banku. Po drugie, takiego kredytu nie będzie można otrzymać na inwestycje już zrealizowane. Po trzecie, okres realizacji inwestycji będzie mógł wynieść maksymalnie 18 miesięcy. Kolejnym warunkiem jest to, że kwota kredytu udzielanego na inwestycje nie będzie mogła być niższa, niż kwota wnioskowanej dotacji do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem "Czyste powietrze", w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ofertach kredytów obu banków, które ruszą od wtorku, będzie można otrzymać finansowanie na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynku. Z kredytu będzie można też sfinansować montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, czy przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

Z informacji przekazanych PAP wynika, że Alior Bank przygotował dla klientów dwa rodzaje kredytów: gotówkowy i ratalny. W obu przypadkach będzie można otrzymać do 100 tys. zł. Okres kredytowania wynosić będzie od 3 do 120 miesięcy (do 10 lat). W obu rodzajach kredytów bank nie nalicza prowizji. RRSO w przypadku kredytu gotówkowego wynosi 7,43 proc., a w przypadku ratalnego 5,85 proc.

Alior Bank informuje, że w przypadku kredytu gotówkowego należy udać się do oddziału banku i złożyć odpowiedni wniosek. Pracownik banku pomoże wypełnić dokumenty, a następnie wyśle w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Jak zapewniono, niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji ze strony banku i funduszu kredyt zostanie wypłacony. Beneficjent będzie miał 18 miesięcy na realizację inwestycji. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność do właściwego wfośigw. Po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, fundusz wypłaci dotację, którą bank zaksięguje na poczet spłaty kapitału kredytu.

W przypadku kredytu ratalnego wniosek o kredyt jak i dotację należy złożyć u partnera handlowego banku, który ma w swojej ofercie taki kredyt i u którego planowany jest zakup towaru lub usługi. W tym przypadku to sprzedawca pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty i następnie wyśle wniosek o dotację do wojewódzkiego funduszu. Reszta warunków jest taka sama, jak w przypadku kredytu gotówkowego.

W przypadku Banku Ochrony Środowiska, aby uzyskać kredyt również trzeba będzie się udać do placówki banku, gdzie wykwalifikowany doradca pomoże w wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Podobnie jak w Aliorze, maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, ale okres kredytowania wynosić będzie do 144 miesięcy (do 12 lat). Poinformowano, że RRSO Kredytu Czyste Powietrze wynosi 6,11 proc. Bank nie wymaga wkładu własnego, a dodatkowo kredyt objęty jest gwarancją BGK.

