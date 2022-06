We wtorek ok. 17.50 gaz w kontraktach lipcowych w holenderskim hubie TTF taniał o ponad 3 proc. do 79,8 euro za MWh. O blisko 3 proc. zniżkowały też wyceny kontraktów sierpniowych do 82 euro.

Rano po godz. 9 kontrakty lipcowe były wyceniane na 80,22 euro za MWh, a sierpniowe na 81,9 euro.

