We wtorek po południu złoty nieznacznie słabszy wobec euro i dolara, zyskuje do franka

Polska waluta we wtorek popołudniem traci 0,17 proc. wobec euro, które kosztuje ponad 4,72 zł, oraz do dolara 0,26 proc.; natomiast nieznacznie umacnia się do franka szwajcarskiego 0,03 proc., który kosztuje ponad 4,84 zł.

We wtorek po południem złoty tracił do euro 0,19 proc., które było wyceniane na ponad 4,72 zł, polska waluta traci również do dolara 0,26 proc., który był wyceniany na niespełna 4,77 zł, zyskuje natomiast do franka szwajcarskiego 0,03 proc. i kosztuje ponad 4,84 zł.

Złoty we wtorek rano euro kosztował 4,71 zł, za franka szwajcarskiego maksymalnie trzeba było zapłacić ponad 4,85 zł, dolar amerykański był po 4,74 zł.

