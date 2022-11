We wtorek po południu złoty tracił do euro i franka

We wtorek po godz. 16.50 złoty osłabiał się do euro i do franka, za to lekko umacniał się do dolara. Euro kosztowało 4,7 zł, frank 4,8 zł a dolar - 4,57 zł.

Euro we wtorek po południu umacniało się o 0,26 proc. do 4,7 zł. Najmocniej złoty tracił do franka szwajcarskiego (ponad 0,6 proc.), który był wyceniany na 4,8 zł.

Polska waluta umacniała się za to do dolara (o 0,18 proc.) do 4,57 zł.

We wtorek rano, euro kosztowało 4,49 zł; frank - 4,78 zł, a dolar 4,58 zł.

