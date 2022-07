We wtorek ok. 18.30 złoty lekko traci do głównych walut - do dolara 0,11 proc., do euro ponad 0,43 proc., a do franka szwajcarskiego niespełna 0,40 proc.

We wtorek po godzinie 18.30 euro kosztowało blisko 4,82 zł, za dolara trzeba zapłacić blisko 4,78 zł.

Złoty osłabił się też do franka szwajcarskiego, który we wtorek popołudniem kosztuje 4,87 zł.

