We wtorek rano euro po 4,71 zł

We wtorek rano złoty nieznacznie umacnia się wobec euro, które kosztuje 4,71 zł. Polska waluta zyskuje też lekko w stosunku do dolara, wycenianego na 4,51 zł. Cena franka szwajcarskiego pozostaje na poziomie 4,70 zł.

Złoty we wtorek rano zyskał nieznacznie wobec euro, które wyceniane jest na 4,71 zł. W poniedziałek po południu wspólna waluta kosztowała ok. 4,72 zł.

Polska waluta umocniła się też nieznacznie wobec dolara - we wtorek ok. godz. 8.45 kosztował on 4,51 zł, a w poniedziałek po godz. 18 - prawie 4,52 zł.

Z kolei wobec franka szwajcarskiego złoty jest stabilny. We wtorek rano szwajcarska waluta kosztuje 4,70 zł - tyle samo, co we wtorek po południu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl