We wtorek rano gaz w holenderskim hubie TTF z dostawami w lipcu drożeje o ponad 1,5 proc., do ponad 122 euro za MWh.

We wtorek ok. godz. 8.20 gaz w kontraktach na lipiec w w holenderskim hubie TTF drożeje o 1,55 proc. do 122,5 euro za MWh.

W poniedziałek gaz w kontraktach z dostawami w kolejnych miesiącach podrożał o 4-5 proc. i kosztował w granicach 121-125 euro za MWh.

