We wtorek rano w holenderskim hubie TTF gaz ziemny z dostawą we wrześniu tanieje o 2,46 proc., do 188,3 euro/MW.

We wtorek po godzinie 9.15 w holenderskim hubie TTF gaz w kontraktach wrześniowych był wyceniany na 188,3 euro/MW, co oznacza spadek o 2,46 proc. Gaz z dostawą w październiku był tańszy o 2,14 proc., 190,83 euro/MW.

W poniedziałek po południu kontrakty wrześniowe kosztowały 193 euro/MW, a za gaz w kontraktach październikowych płacono 194,9 euro/MW.

