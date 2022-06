We wtorek rano ropa lekko w górę

We wtorek rano ropa na rynkach nieco drożała. Baryłka ropy Brent wyceniana była na blisko 115 dol., a cena baryłki amerykańskiej ropy WTI oscylowała w okolicach 110 dol.

We wtorek po godz. 8 notowania ropy Brent rosły o 0,73 proc. do blisko 115 dol. za baryłkę. Nieco więcej zyskiwała amerykańska ropa WTI, której cena rosła o blisko 1 proc. do prawie 110 dol. za baryłkę.

W poniedziałek wieczorem ropa Brent wyceniana była na 113 dol, a WTI na 108 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

