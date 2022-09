We wtorek rano złoty nieznacznie słabszy wobec euro; zyskuje do franka i dolara

Polska waluta we wtorek rano osłabia się o 0,04 proc. wobec euro, które kosztuje 4,71 zł; a umacnia do franka szwajcarskiego, o 0,20 proc., oraz do dolara amerykańskiego, o 0,34 proc.

Złoty we wtorek po ok. godz. 8.00 traci w stosunku do euro o 0,04 proc., które wyceniane jest na ponad 4,71 zł, a zyskuje wobec franka szwajcarskiego, o 0,20 proc. za którego trzeba zapłacić 4,83 zł.

Polska waluta umacnia się też we wtorek rano wobec dolara amerykańskiego, o 0,34 proc. - amerykańska waluta wyceniana jest na 4,74 zł.

W poniedziałek wieczorem za euro płacono ok. 4,72 zł, frank szwajcarski na ponad 4,85 zł, a dolar na niespełna 4,76 zł.

