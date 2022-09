We wtorek ropa drożeje o ponad 3 proc.

We wtorek po południu ceny ropy na światowych rynkach idą w górę. Odmiana Brent drożeje o prawie 3,4 proc., a ropa WTI o 3,2 proc.

We wtorek po godzinie 17.30 cena ropy Brent szła w górę o niespełna 3,4 proc., do 86,89 dol. za baryłkę. Z kolei ropa odmiany WTI drożała o 3,2 proc., do 79,17 dol.

Rano we wtorek za baryłkę ropy Brent trzeba było zapłacić 85,22 dol., a za baryłkę WTI - 78,05 dol.

