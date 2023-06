We wtorek w Poznaniu Innovatorium Łukasiewicza - spotkanie nauki i biznesu

Jak sprawić, by polskie firmy inwestowały w innowacje – o tym rozmawiać będą we wtorek w Poznaniu przedstawiciele świata biznesu i nauki podczas Innovatorium Łukasiewicza. Organizatorzy informują, że to największe w kraju wydarzenie poświęcone działalności badawczo-rozwojowej.

Innovatorium Łukasiewicza odbywa się po raz trzeci. Biorą z nim udział naukowcy, inżynierowie, przedstawicieli uczelni i administracji publicznej, eksperci w zakresie finansowania projektów B+R, przedstawiciele świata biznesu, goście z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów.

Uczestnicy Innovatorium dowiedzą się m.in., jak ograniczyć ryzyko związane z wprowadzaniem na rynek innowacji i w jaki sposób rozpocząć przygodę z funduszami europejskimi. Poznają też przykłady udanej współpracy naukowców z biznesem.

Jak powiedział PAP prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Andrzej Dybczyński Innovatorium Łukasiewicza stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy i dyskusji przedsiębiorców z naukowcami.

"Zależy nam na tym, by polskie firmy inwestowały w innowacje, by zwiększały skalę swojej działalności i wchodziły na światowe rynki. Chcemy budować zespoły zdolne do sięgania po wielomilionowe projekty badawcze finansowane z Horyzontu Europa, największego programu wspierającego B+R na świecie. W grze jest 95 mld euro dla przedsiębiorców i naukowców" - powiedział Dybczyński.

Wiodącymi tematami tegorocznego wydarzenia będą: finansowanie innowacji i model prowadzenia działań B+R, a także mikroelektronika, nowe technologie energetyczne, zielona transformacja oraz transport - zwłaszcza rozwój kolei. Pokazywane będą innowacje w praktyce: lasery kaskadowe, biodegradowalne opakowania dla przemysłu spożywczego, napoje bioniczne czy baterie termiczne do inteligentnej amunicji. Wszystkie one zostały stworzone dzięki współpracy naukowców z Łukasiewicza z przedsiębiorcami.

Zespoły technologiczne z Łukasiewicza zaprezentują też swoje projekty czekające na komercjalizację tj. lekki i ekologiczny materiał konstrukcyjny z grzybni - alternatywa dla stosowanych w budownictwie płyt MDF i styropianu; biowęgiel, który może stać się substytutem węgla kopalnego czy ekologiczna odzież chroniąca przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV i przed rozwojem mikroorganizmów.

Dyrektor Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego Arkadiusz Kawa powiedział PAP, że naukowcy z poznańskiej placówki zaprezentują materiał, który może być wykorzystywany w branży kosmicznej, lotniczej czy w kolejach dużych prędkości.

"Jego zaletą jest odporność na bardzo wysoką temperaturę, nawet rzędu tysiąca stopni Celsjusza. Te właściwości pozwalają na znalezienie zastosowania w ekstremalnych warunkach, jakie panują np. w silnikach odrzutowych i rakietowych. Zaprezentujemy również inteligentne opakowanie wielkokrotnego użytku i rozwiązania z zakresu budownictwa drewnianego" - powiedział Kawa.

W ubiegłym roku w Innovatorium Łukasiewicza wzięło udział 1,2 tys. osób. Tym razem organizatorzy spodziewają się, że do Poznań Congress Center przybędzie ok. 1,5 tys. gości. PAP jest patronem medialnym wydarzenia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest jedną z największych sieci badawczych w Europie. Tworzą ją 22 instytuty w całej Polsce. Ma bogate doświadczenie we współpracy z biznesem. Wraz z partnerami realizuje obecnie około 1,1 tys. projektów badawczych o wartości 7,4 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl