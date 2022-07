Złoty mocno stracił na wartości. Dolar i euro są coraz droższe

We wtorek 5 lipca złoty wyraźnie stracił na wartości w stosunku do głównych walut. Po godzinie 17 euro kosztowało 4,77 zł. Dla wartości polskiej waluty istotna będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która ma zapaść 7 lipca.

Dolar umocnił się względem złotego 5 lipca do godziny 17 o blisko 3 proc.

Wyraźnie podrożało też euro.

Polską walutę ustabilizować może podwyżka stóp procentowych, choć jednocześnie wiąże się z ryzykiem nadmiernego schłodzenia gospodarki.

We wtorek 5 lipca złoty stracił do głównych walut. Euro zyskało 1,25 proc. i około godziny 17 kosztowało blisko 4,77 zł. Dolar zyskał jeszcze więcej, bo ponad 2,8 proc. i około godziny 17 kosztował 4,65 zł.

Frank szwajcarski zyskał ponad 2 proc. i kosztował blisko 4,8 zł.

- Niekorzystne warunki globalne powodują rosnącą presję na złotego, dla polskiej waluty kluczowa będzie decyzja RPP oraz komunikacja ze strony Rady i prezesa NBP - wskazuje Jarosław Kosaty, analityk Santander Bank Polska. We wtorek PLN mocno osłabia się wobec USD - amerykańska waluta jest najdroższa od 2000 r. Polski dług powinien stopniowo zmierzać w kierunku niższych poziomów rentowności.

- Mamy dwa elementy, które działają na niekorzyść złotego. Z jednej strony mamy rosnące na świecie globalne obawy recesyjne, które sprzyjają amerykańskiej walucie, z drugiej strony - mamy dosyć mało rozstrzygniętą sytuację jeśli chodzi o ostateczny kształt antyfragmentacyjnego instrumentu polityki monetarnej, którą zapowiadał EBC. Od nadzwyczajnego posiedzenia EBC pojawiło się parę informacji, które sugerują, że ten instrument może być obwarowany pewnymi ograniczeniami, zarówno jeśli chodzi o skalę skupu obligacji, jak i warunki, które będą musieli spełnić kraje-beneficjenci tego instrumentu. To element, który powoduje, że pomimo rosnących oczekiwań inflacyjnych w strefie euro rynki starają się omijać europejską walutę, dopóki te kwestie nie rozstrzygną się - mówi Kosaty.

- W efekcie mamy niekorzystny sentyment wobec europejskich rynków. Eurodolar próbuje poruszać się w kierunku parytetu, z drugiej strony EUR/CHF już ten parytet przebił. Na to wszystko nakłada się niepewność co do dalszego cyklu podwyżek stóp proc. w Polsce. W takich niekorzystnych okolicznościach - globalnych i europejskich - mamy rosnącą presję na polską walutę - dodaje.

Złotego może ustabilizować podwyżka stóp procentowych

W ocenie analityka, kluczowa dla polskiej waluty będzie decyzja RPP oraz sygnały płynące ze strony Rady i prezesa NBP. Spełnienie oczekiwań rynku i podwyżka o 75 pb., a także mniej kategoryczna sygnalizacja ewentualnego zakończenia cyklu pomogłyby ustabilizować złotego.

- W tym momencie większość możliwości wpływu na złotego jest po stronie NBP. Rynek spodziewa się podwyżki o 75 pb. na najbliższym posiedzeniu. Biorąc pod uwagę, że w sierpniu nie będzie posiedzenia RPP, to wydaje się, że takim minimalnym czynnikiem, który mógłby umożliwić stabilizację polskiej waluty jest spełnienie tych oczekiwań. Podwyżka w mniejszej sakli może dodatkowo zintensyfikować negatywne tendencje względem polskiej waluty - prognozuje Kosaty.

- Podwyżka o 100 pb. oczywiście byłaby wsparciem dla złotego, ale wydaje się, że w okolicznościach troszkę szybszego spowalniania polskiej gospodarki jest ona mało prawdopodobna. Ponadto, w kontekście wcześniejszych zapowiedzi NBP o zbliżaniu się do końca cyklu, taka podwyżka mogłaby być odebrana przez rynek jako sposób skończenia cyklu podwyżek. Wydaje się zatem, że kluczowe dla ustabilizowania się złotego będzie komunikacja NBP, podwyżka o co najmniej 75 pb. i troszkę mniej kategoryczne sygnalizowanie końca cyklu - dodał.

Konsensus rynkowy zakłada, że w lipcu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się podnieść stopy procentowe o 75 punktów bazowych. To ostatnie posiedzenie Rady przed wakacyjną przerwą - w sierpniu nie ma decyzyjnego spotkania.

