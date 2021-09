Weber: 2,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg w latach 2021-24

Na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zostanie przeznaczone 2,5 mld zł - mówił we wtorek wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że priorytetem jest doświetlenie przejść dla pieszych.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury wiceminister Weber przedstawił informację Ministra Infrastruktury na temat celów i realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

Jak przekazał Weber, łącznie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zostanie przeznaczone 2,5 mld zł. "Środki te będą pozyskiwane z Krajowego Funduszu Drogowego" - dodał.

Chodzi m.in. o poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie czy tzw. zadania liniowe z planu ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów (np. budowa chodników czy ścieżek pieszo-rowerowych). "Trzeci rodzaj zadań to są zadania punktowe z planu redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych - m.in. przebudowa skrzyżowań i budowa na nich sygnalizacji świetlnej albo budowa rond" - powiedział wiceminister infrastruktury.

W 2021 r. - jak wyjaśnił - opracowano list 215 zadań planowanych do realizacji i finansowania w ramach programu. Obejmuje ona zarówno budowę chodników, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, jak i poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych.

"Na chwilę obecną zatwierdzonych zostało 206 programów inwestycyjnych o wartości ponad 470 mln zł" - poinformował Weber. Wyjaśnił, że 6 zadań o wartości 18 mln zł zostało już zrealizowanych; 56 - na 350 mln zł jest na etapie prac budowlanych; 35 - na ponad 43 mln zł ma podpisaną umowę z wykonawcą na realizację robót; 75 zadań wartych 146 mln zł jest na etapie ogłoszonego przetargu na prace - wymienił.

Jak wskazał, priorytetem realizacyjnym w ramach programu są zadania dotyczące doświetleń przejść dla pieszych. "Lista rekomendowanych zadań do realizacji w latach 2022-2024 zawiera ponad 11 tys. miejsc dla pieszych; wartość całkowita zadań przedstawionych w zestawieniu wynosi ok. 1 mld 200 mln zł" - przekazał.

Dodał, że MI za pośrednictwem wojewodów realizuje program doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych. "Na tę chwilę na drogach gminnych i samorządowych będzie realizowane ponad 3 tys. 200 doświetleń" - wyjaśnił.

Weber zapowiedział, że w najbliższym czasie resort przedstawi projekt ustawy, "która nowelizuje rządowy Fundusz Rozwoju Dróg". "Do tej ustawy wprowadzimy 2 mld zł na kolejne zadania, które będą realizowane w 2022 r. " - dodał.

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

