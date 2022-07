Weber: będziemy szukać możliwości sprowadzania węgla przez inne porty bałtyckie

Polska będzie szukać możliwości sprowadzania węgla do Polski przez inne porty położone nad Morzem Bałtyckim jak Ryga, czy Kłajpeda - poinformował we wtorek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Rada Ministrów wyraża wolę intensyfikacji działań związanych z wpływem węgla do Polski. Wskazujemy, że nie tylko będziemy prowadzić te czynności związane z transportem węgla przez Porty polskie, ale również będziemy szukać możliwości poszerzenia przepustowości, choćby o porty bałtyckie w Rydze czy w Kłajpedzie" - powiedział Weber.

Wyjaśnił, że podczas wtorkowego posiedzenia rządu została wyrażona kierunkowa zgoda Rady Ministrów na przyjęcie takiego projektu uchwały nastąpiła.

W poniedziałek w Radomiu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach importowany węgiel, który już jest w portach, będzie sukcesywnie rozprowadzany po Polsce.

"Te najbliższe tygodnie to będzie czas przekazywania tego węgla, który już jest w portach, i potem konsekwentnie, wraz z każdym ładunkiem, który do portu wpłynie, będziemy go sukcesywnie w Polsce rozprowadzać" - powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Moskwa poinformowała też w poniedziałek, że do 19 lipca wpłynęło 3 mln ton węgla z importu. Dodała, że jednocześnie w poprzednim tygodniu umowy zawarte - przede wszystkim przez spółki Skarbu Państwa - opiewały na ok. 7 mln ton.

W ub. tyg. wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski poinformował PAP, że polskie porty są gotowe na dodatkowe przeładunki węgla. "Na ten rok zakontraktowanych jest 10,5 mln ton węgla, który ma przypłynąć do Polskich portów, ale udało się wygospodarować dodatkowe 4,5 mln ton zdolności przeładunkowych" - powiedział wiceminister.

Stwierdził, że najwięcej zakontraktowano do portu w Gdańsku i do portu Szczecin-Świnoujście.

