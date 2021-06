Weber: inwestycje strategiczne pozwalają utrzymać miejsca pracy i łagodzić skutki koronakryzysu

Realizowane inwestycje strategiczne (...) pozwalają utrzymać miejsca pracy i łagodzić skutki dekoniunktury po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas spotkania z przedstawicielami Węgier.

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury, podczas spotkania wiceministra Webera z wiceministrem w Kancelarii Premiera Węgier Mártonem Nagym, które odbyło się 24 czerwca w Warszawie, omówiono m.in. założenia Polskiego Ładu oraz rolę Krajowego Programu Odbudowy w realizacji zadań infrastrukturalnych. KPO stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

"Realizowane inwestycje strategiczne, takie jak szlaki Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica, rozbudowa Portu Gdańskiego, przekop Mierzei Wiślanej, a także projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to zadania, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki" - ocenił Weber. Jak dodał, "pozwalają (one - PAP) utrzymać miejsca pracy i łagodzić skutki dekoniunktury po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19".

Jak czytamy w komunikacie, Ministerstwo Infrastruktury jako promotor komponentu transportowego w ramach KPO, zaplanowało do realizacji trzy reformy. Pierwsza z nich obejmuje wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska. Resort poinformował, że zakłada ona budżet w wysokości 2,245 mld euro z części dotacyjnej oraz 200 mln euro z części pożyczkowej z przeznaczeniem na wymianę lub zakup nowego zero- i niskoemisyjnego taboru autobusowego i tramwajowego.

Druga reforma ma na celu podniesienie konkurencyjności sektora kolejowego. Zaplanowano na nią środki w wysokości ok. 3,5 mld euro z części dotacyjnej oraz 500 mln euro z części pożyczkowej. Mają one pozwolić na modernizację linii kolejowych, zakup taboru kolejowego oraz rozwój transportu intermodalnego.

Celem trzeciej reformy według resortu jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu. Środki w wysokości ponad 1 mld euro z części dotacyjnej będą przeznaczone na realizację obwodnic mniejszych miejscowości, inwestycji punktowych (przebudowa skrzyżowań, budowa rond, przejazdów drogowo-kolejowych), oraz cyfryzację transportu, zwłaszcza w zakresie implementacji Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) i zabudowy nowoczesnych systemów sterowania ruchem - czytamy w komunikacie.

Według MI w dyskusjach z Węgrami podkreślono, że działania rządu polskiego wpisują się w strategię wychodzenia z kryzysu pandemii. "W zakresie połączeń drogowych wskazano na wdrażanie modelu wyrównania szans rozwojowych w każdym regionie. W tym celu do 2030-2032 roku powinny zostać zrealizowane budowy wszystkich planowanych autostrad i dróg ekspresowych" - podano. "Odnośnie transportu lotniczego, priorytet stanowi budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który stanie się hubem o znaczeniu ponadregionalnym. W zakresie transportu kolejowego wskazano m.in. na wymianę taboru na nowocześniejszy i poprawiający komfort podróży" - dodano.

Jak poinformował resort, było to kolejne spotkanie z przedstawicielami Węgier na szczeblu rządowym. Poprzednie miały miejsce 11 czerwca br., kiedy wiceminister Weber rozmawiał z komisarzem ds. gospodarki wodnej, eksportu i strategii regionu Dunaju w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier Istvanem Joó, a także w dniach 17 i 18 czerwca, gdy podczas spotkania ministrów ds. transportu Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie obecny był Zastępca Sekretarza Stanu ds. Transportu Péter Tóth.

