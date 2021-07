Weber: jesteśmy gotowi wykonać porozumienie o budowie obwodnicy Tarnowa

Jesteśmy gotowi wykonać porozumienie o budowie obwodnicy Tarnowa, w którym zgodnie z przepisami, Tarnów jest odpowiedzialny rzeczowo i finansowo za budowę obwodnicy w granicach miasta, a GDDKiA poza nimi - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Weber odpowiadając na pytania posłów poinformował, że budowa obwodnicy Tarnowa jest wpisana w program budowy 100 obwodnic. "Zarządcą wszystkich dróg w miastach na prawach powiatu jest to miasto. Dlatego w 2008 roku zostało spisane porozumienie między GDDKiA i miastem w przedmiocie podjęcia wspólnej inicjatywy budowy obwodnicy Tarnowa, w którym zgodnie z przepisami Tarnów jest odpowiedzialny rzeczowo i finansowo za budowę obwodnicy w granicach miasta, a GDDKiA poza nimi" - mówił wiceminister.

"Jesteśmy gotowi to porozumienie wykonać" - zadeklarował Weber. Jak dodał, "mamy na to środki finansowe (...) jesteśmy gotowi do tego, żeby zgodnie z przepisami prawa współfinansować budowę".

Wiceminister odniósł się również do pytania o budowę obwodnicy Nowosolnej na drodze krajowej nr 72. "Nowosolna to dzielnica Łodzi" - stwierdził i wskazał, że za rozwiązywanie spraw odpowiedzialne jest miasto Łódź na prawach powiatu.

Weber poinformował, że obecnie realizowana jest budowa obwodnicy Smolajn na Warmii i Mazurach. "W przyszłym roku będzie oddana do użytkowania" - powiedział.

Odpowiadając na pytanie dotyczące budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego, wiceminister wskazał, że ogłoszenie przetargu wykonawczego zaplanowano na wrzesień 2024 roku, podpisanie umowy wykonawczej na marzec 2025 r., a rozpoczęcie realizacji prac na kwiecień 2026 r. Prace mają zakończyć się w grudniu 2028 r.

