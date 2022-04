Weber: kompleksową sieć drogową TEN-T realizujemy szybciej, niż wymaga UE

W Polsce drogowa kompleksowa sieć TEN-T jest realizowana szybciej, niż obligują nas do tego terminy unijne; te inwestycje zakończą się w 2033 r., a nie do 2050 r. - podkreślił w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W środę wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber przedstawił informację o stanie o stanie i kierunkach rozwoju polskiej części transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Transeuropejska Sieć Transportowa - TEN-T to instrument służący koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w UE. W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Wspólnoty, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Sieć TEN-T ma strukturę dwupoziomową. Po pierwsze jest to sieć kompleksowa, która ma być zrealizowana do 31 grudnia 2050 r. Ma zapewnić dostęp do wszystkich regionów w Unii, w tym regionów peryferyjnych i najbardziej oddalonych. Drugim elementem jest sieć bazowa, obejmująca strategiczne odcinki sieci kompleksowej. Na nią składają się te elementy sieci, które obecnie stanowią brakujące ogniwa transgraniczne, wąskie gardła lub kluczowe węzły multimodalne. Sieć bazowa ma powstać do 31 grudnia 2030 r.

Wiceminister Rafał Weber wyjaśnił, że sieć TEN-T obejmuje dziewięć korytarzy, z czego dwa przebiegają przez Polskę. Są to korytarz Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie oraz Morze Bałtyckie-Morze Północne.

"Szczególny nacisk kładziemy na realizację sieci bazowej, o czym świadczy fakt, że na koniec 2021 roku drogowa sieć bazowa TEN-T była ukończona aż w 83 proc." - podkreślił Weber.

Jak dodał, oznacza to, że ukończono 3213 km inwestycji drogowych z zakładanych 3838 km. Jego zdaniem poradzimy sobie z pozostającymi 17-proc. inwestycji i zostaną one zakończone dużo wcześniej, niż zakładano.

Weber przekazał, że na bazową sieć kolejową TEN-T składa się w sumie kilka elementów. Jednym z nich jest elektryfikacja szlaków kolejowych, niemal w pełni już ukończona przez Polskę (96 proc. - 4631 km linii kolejowych z 4815 km). Dodał, że duży odsetek towarowej sieci kolejowej (81 proc.) ma wymagane naciski przewozowe - 22,5 tony na oś (3337 km z wymaganych 4101 km sieci towarowej). Cała siec kolejowa w Polce spełnia też warunki odpowiedniego rozstawu osi.

Wiceminister poinformował ponadto, że jeśli chodzi o kwestie lotnicze w TEN-T, to w Polsce trwają zaawansowane prace inwestycyjne w portach. Osiem z nich jest w sieci bazowej. W ostatnich latach inwestycje w tych portach skupiały się przede wszystkim na zwiększeniu przepustowości dróg startowych i kołowania, a mniej na rozbudowie kubatury lotnisk. Przedstawiciel MI dodał, że kolejne działania w portach będą się skupiały na rozwoju aplikacji telematycznych, czyli technologii bezprzewodowej transmisji danych wykorzystujących sieci komórkowe i satelitarne.

Weber wskazał, że w europejskiej sieci TEN-T są cztery polskie porty morskie: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i w Świnoujściu. Zwrócił uwagę, że inwestycje prowadzone są także w portach i polegają one przede wszystkim na modernizacji linii kolejowych prowadzących do nich, co ma pozwolić na zwiększenie ich możliwości przeładunkowych.

Odnosząc się do kompleksowej drogowej sieci TEN-T, wiceminister przekazał, że ma ona być gotowa w trzy lata po zakończeniu sieci bazowej. "Planujemy, żeby w 2033 r. sieć kompleksowa drogowa w Polsce została zakończona, mimo tego że ten termin unijny to 2050 r." - zaznaczył.

Weber dodał, że na inwestycje drogowe przeznaczane są coraz większe kwoty. W programie budowy dróg na lata 2013-2023 z perspektywą do 2025 r. zaplanowano wydanie 164 mld zł. W nowym programie z perspektywą do 2033 roku jest to już blisko 300 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl