Weber o dk 8 Białystok-Augustów: najpierw obwodnice, potem ustalenie jak poprawić przepustowość tej drogi

Droga krajowa nr 8 na odcinku Białystok-Augustów wymaga poprawy nośności, najpierw będą budowane trzy obwodnice na tej drodze, a potem na podstawie analiz będzie określony sposób poprawy przepustowości tej drogi - poinformował w piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na trasie Białystok-Augustów w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic mają powstać obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów. W piątek Weber uczestniczył w wideokonferencji, podczas której GDDKiA w Białymstoku podpisała z firmą Budimex umowę na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli. To pierwsza z pięciu obwodnic, które powstaną w Podlaskiem z tego programu.

Weber zapowiedział podczas tej konferencji, że są szersze plany dotyczące modernizacji drogi Białystok-Augustów.

"Mamy w stosunku do miej szersze zamiary. Chcemy nie tylko zlikwidować +wąskie gardła+ właśnie w Suchowoli i Sztabinie czy Białobrzegach, ale chcemy zwiększyć przepustowość tej drogi tak, aby mogła obsługiwać bezpiecznie, płynnie, spokojnie i wygodnie większą liczbę pojazdów, a z taką liczbą teraz mamy do czynienia, czy możemy mieć w przyszłości" - mówił Weber.

Weber pytany przez PAP nie odpowiedział wprost, czy ta deklaracja oznacza, że Białystok i Augustów będą połączone drogą ekspresową.

"Droga krajowa nr 8 między Białymstokiem a Augustowem wymaga interwencji, czyli wymaga inwestycji, która podniesie jakość tej drogi" - powiedział Weber. Dodał, że zgodnie z obowiązującym prawem, nośność tej drogi musi być podniesiona do 11,5 tony na oś.

"W pierwszym momencie dk 8 będzie modernizowana, czyli będą budowane obwodnice w tych +wąskich gardłach+ i które są największym problemem jeżeli chodzi o płynność ruchu, bezpieczeństwo, wygodę i komfort przejazdu tym odcinkiem +ósemki+, czyli Suchowola (...), ale także Sztabin i Białobrzegi. Natomiast w drugim etapie będziemy zastanawiać się, w jaki sposób poprawić jej przepustowość, podnieść jej jakość na odcinkach między właśnie tymi miastami. To wszystko wyjdzie w analizach inwestycyjnych" - powiedział Weber.

Weber dodał, że zależy to także np. od tego, co wykażą symulacje natężenia ruchu teraz i w przyszłości oraz trwających prac na przebiegiem łącznika pomiędzy S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia.

"Zobaczymy, w którym kierunku pójdą prace związane z połączeniem Via Carpatii i Via Baltiki. Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, to połączenie ma odbyć się drogą ekspresową S16 od Knyszyna do Ełku i w tym kierunku powinniśmy iść, a też nie wykluczamy tak, jak powiedziałem wcześniej - to jest naszym celem - poprawę jakości dk nr 8" - powiedział Weber.

Obwodnice na dk 8 będą jednojezdniowe, z możliwością rozbudowy o drugi pas.

O budowę S8 Białystok-Augustów zabiega wiele środowisk w regionie. Dyskusja o tej drodze toczy się w ramach prac nad przebiegiem łącznika pomiędzy S61 i S19. Przebieg tego łącznika na bazie dk 8 jest jednym z rozważanych wariantów.

W piątek apel o społeczną zbiórkę podpisów poparcia dla drogi ekspresowej Białystok-Augustów zainaugurował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski na konferencji prasowej z posłem KO Krzysztofem Truskolaskim, wójtem Korycina Mirosławem Lechem, Janem Borawskim z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i Wiesławem Żero ze Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

Prezydent podkreślał, że infrastruktura drogowa jest ważna dla rozwoju regionu, a brakuje w sieci dróg właśnie ekspresówki na północ od Białegostoku. "To jest tak, że pewna +tętnica+ jest odcięta" - mówił Tadeusz Truskolaski. Zaznaczył, że dochodzi tam do wielu wypadków, w których giną ludzie, jest zatruwane środowisko. Dodał, że akcja społeczna zbiórki podpisów jest kierowana do wszystkich, ponad podziałami politycznymi. "Zbieramy podpisy, po prostu. Apel jest jednozdaniowy: budujmy drogę S8 Białystok-Augustów z uwagi na to, że jest to to brakujące ogniwo" - mówił prezydent Truskolaski.

Wiesław Żero podkreślał, że dk 8 jest też ważna w komunikacji z kilkoma przejściami granicznymi w Podlaskiem, a przewoźnicy z makroregionu są zainteresowani, by była to droga ekspresowa, bo to ważne też dla rentowności tej drogi. Jan Borawski z IPH przypomniał, że o S8 Białystok-Augustów już wcześniej apelowały organizacje przedsiębiorców.

