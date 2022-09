Weber: powstanie łącznik drogi krajowej nr 73 i 94 z autostradą A4

Powstanie drogi, która połączy trasy krajowe nr 73 i 94 z autostradą A4, to element poprawy transportowej i komunikacyjnej tej części województwa podkarpackiego – powiedział w poniedziałek w Pilznie na Podkarpaciu wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Polityk przypomniał, że w miniony piątek podpisany został przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka program inwestycyjny, który umożliwi wybudowanie drogi, która połączy drogę krajową nr 73 i nr 94 z autostradą A4. Łącznik ma powstać między Pilznem a Tarnowem w woj. małopolskim.

Weber podkreślił, że powstanie takiego łącznika to dobra wiadomość dla mieszańców m.in. ziemi dębickiej i jasielskiej.

Przypomniał, że obecnie przebudowywana jest droga krajowa nr 73 między Jasłem a Pilznem. W ramach remontu m.in. powstaną obwodnice Jasła, Brzostka i Kołaczyc oraz Pilzna.

"Budowa łącznika z A4 to element poprawy transportowej i komunikacyjnej tej części województwa podkarpackiego. Wiemy, że brakowało tutaj takiego sprawnego dojazdu do autostrady A4, szczególnie na kierunku zachodnim. Ci którzy chcieli dostać się do autostrady A4 musieli albo cofnąć się do Dębicy albo dojechać do Tarnowa" - powiedział Weber.

Wiceminister przekonywał, że budowa nowego rozwiązania komunikacyjnego umożliwi szybkie i komfortowe połączenie dk 73 i 94 z autostradą.

Weber podkreślił, że po podpisaniu programu inwestycyjnego GDDKiA ogłosi przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które określi przebieg tej nowej drogi. Łącznik będzie miał długość ok. 10 km.

"Cieszę, że decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości takie połączenie drogowe powstanie. Tym bardziej, że o takim rozwiązaniu mówiło się od lat" - powiedział Weber.

W miniony piątek minister infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla budowy tego łącznika, nazwanego również wschodnią obwodnicą Tarnowa. Lokalizacja nowej inwestycji planowana jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, w powiatach tarnowskim i dębickim.

