Resort infrastruktury przygotowuje program poprawy jakości dróg krajowych

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje program, którego celem będzie poprawa jakości dróg krajowych i ich przebudowa w taki sposób, aby dostosować je do pojazdów, których nacisk na oś wynosi do 11,5 tony - poinformował w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Mamy w zanadrzu kolejny program, który mam nadzieję zostanie w najbliższym czasie przyjęty. (...) To program wzmacniania istniejącej sieci dróg krajowych" - powiedział Weber.

"Budujemy drogi szybkiego ruchu, one zastępują te odcinki dróg krajowych, które stają się później własnością samorządów, ale są odcinki dróg krajowych, które nie zostały zastąpione odcinkami dróg szybkiego ruchu. Na przykład droga krajowa nr 22 czy droga krajowa nr 28. One też wymagają nakładów inwestycyjnych między innymi po to, aby mogły z nich korzystać pojazdy o nacisku 11,5 tony na oś" - dodał.

Weber przypomniał, że jeszcze cztery miesiące temu funkcjonował tylko jeden program, na podstawie którego były prowadzone inwestycje drogowe. To Program Budowy Dróg Krajowych z perspektywą do 2025 roku.

Podkreślił, że obecnie funkcjonują już trzy programy ogólnopolskie. To Program Budowy Dróg Krajowych, drugi program to Bezpieczna Infrastruktura mający na celu niwelację miejsc niebezpiecznych, a trzeci program, przyjęty dwa tygodnie temu przez Radę Ministrów, to Program Budowy 100 obwodnic.

