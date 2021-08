Weber: środki finansowe na kolejne odcinki trasy S11 są zabezpieczone

Środki finansowe związane z budową kolejnych odcinków drogi ekspresowej S11 są zabezpieczone - wynika z poniedziałkowej wypowiedzi wiceministra infrastruktury Rafała Webera podczas otwarcia obwodnicy Kępna, położonej ciągu drogi S11.

"Dzięki środkom zabezpieczonym w ramach Rządowego Funduszu Budowy Dróg Krajowych pozostałe fragmenty drogi ekspresowej S11 zarówno w kierunku Górnego Śląska jak i w kierunku północnej Wielkopolski i środkowego Pomorza zostaną wykonane" - powiedział Weber.

"Procedujemy w tej chwili decyzje środowiskowe. (...) Kolejne dokumenty przedprojektowe są przygotowywane, co ważne, środki finansowe są przygotowane i gdy będziemy gotowi, będziemy je uruchamiać" - dodał wiceminister.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki i wiceminister infrastruktury Rafał Weber wzięli udział w uroczystym otwarciu obwodnicy Kępna. To 7-kilometrowy odcinek trasy który, stanowi kolejny etap inwestycji realizowanych w ciągu drogi ekspresowej S11. Oddanie do ruchu tej obwodnicy wyprowadzi tranzyt z centrum miasta i ułatwi dojazd do drogi ekspresowej S8.

