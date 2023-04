Weber: Via Carpatia podniesie potencjał gospodarczy wschodnich regionów kraju

Via Carpatia to nie tylko ułatwienia transportowe i komunikacyjne, ale też podniesienie potencjału gospodarczego wschodnich części naszego kraju – powiedział PAP wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W rozmowie z PAP wiceminister przypomniał, że to śp. Lech Kaczyński rozpoczął w 2006 r. w Łańcucie dyskusje na temat konieczności wybudowania szlaku łączącego północ i południe Europy. "Teraz realizujemy tę trasę jako testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - dodał.

Zdaniem Webera, Via Carpatia nie tylko ułatwi transport i komunikację, ale też podniesie potencjał gospodarczy wschodnich części Polski.

"Widzimy to np. w okolicach Niska na Podkarpaciu, gdzie trasa już jest gotowa. Tam powstają strefy ekonomiczne, nowe zakłady, nowe miejsca pracy. Przekłada to się na większe wpływy podatkowe dla samorządu. Nisko jest takim symbolem, bo powiat miał zawsze problem z tworzeniem nowych miejsc pracy. Widać, że budowa Via Carpatii to przełamała" - powiedział.

Wiceminister przypomniał, że południe Podkarpacia nie miało do tej pory drogi szybkiego ruchu. "Za kilka lat będzie taka trasa i region zyska nie tylko gospodarczo, ale również turystycznie, mam tu na myśli oczywiście Bieszczady" - dodał Weber, który jest posłem PiS z Podkarpacia.

Weber, pytany o przetarg na podkarpacki odcinek Via Carpatia Lutcza-Domaradz, w którym otwarte zostały oferty, jednak wszystkie są powyżej zakładanego przez GDDKiA budżetu, powiedział, że nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, czy przetarg zostanie unieważniony (już po raz trzeci) czy zostanie zwiększony budżet na tę inwestycje.

"Będziemy analizować oferty. Myślę, że wykonawcy potwierdzili wartość tego zadania, bo przetarg był już trzykrotnie powtarzany. Będziemy się bardzo mocno przyglądać temu tematowi i po analizie podejmiemy decyzje. Teraz czekamy na rekomendację GDDKiA czy wszystkie formalne warunki ofert zostały spełnione" - mówił.

Via Carpatia to element łączącego Europę Północną i Południową międzynarodowego szlaku, który prowadzić będzie od Litwy do Grecji. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości i połączy m.in. miejscowości: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Oprócz drogi ekspresowej S19 w jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61 i S16.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Obecnie kierowcy korzystają w regionie z niemal 82 km tej trasy. Prawie 73 km jest w realizacji, a ponad 11,6 km w przygotowaniu.

