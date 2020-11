Weber: Ze względu na epidemię nie zatrzymamy i nie ograniczymy realizacji Programu budowy 100 obwodnic

Ze względu na epidemię nie będziemy zatrzymywać i ograniczać realizacji Programu budowy 100 obwodnic oraz innych. W inwestycjach publicznych widzimy szansę na stabilizację gospodarczą i utrzymanie miejsc pracy – powiedział we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber.

Sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber podkreślił we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, że w branży budowlanej oraz we wszystkich sferach, które współpracują z budowlanką pracuje ok. 1,5 mln osób. "Między innymi właśnie dlatego utrzymujemy nasze zamiary inwestycyjne nieależnie od trwającej epidemii" - poinformował na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek grupy posłów ws. budowy nowej drogi krajowej 25 i obwodnicy dla Kalisza.

Poseł Karolina Pawliczak z okręgu kalisko-leszczyńskiego w uzasadnieniu do wniosku powiedziała, że Kalisz jest jedynym tej wielkości miastem w Polsce, które nie ma obwodnicy.

"O planach jej budowy słyszymy już od kilkudziesięciu lat a od kilkunastu stała się ona stałym punktem wyborczym dla każdego prawie polityka z tego okręgu" - oświadczyła.

Przypomniała, że podstawowym celem budowy tej obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta, bowiem Kalisz znajduje się na przecięciu dróg krajowych nr 25 i 12 a także trzech dróg wojewódzkich.

"Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprawi się bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego a także regionalnego pomiędzy Koninem a Ostrowem Wlkp. Natomiast korytarz dk 25 jest ważny z punktu widzenia połączeń komunikacyjnych nie tylko dla województwa wielkopolskiego, ale ułatwi komunikację w osi ze Śląska w kierunku Wielkopolski a dalej Kujaw i Pomorza. Będzie łączyć korytarz przyszłej drogi ekspresowej S11 z autostradą A2 a dalej z drogą ekspresową S5" - uzasadniła.

Kalisz został zakwalifikowany do Programu budowy 100 obwodnic, jednak - zdaniem poseł Karoliny Pawliczak - niepokój budzi długotrwały proces realizacji tej inwestycji.

Dlatego na komisji pytała "jaki jest aktualny stan na pracami oraz czy istnieją zagrożenia co do wykonalności inwestycji?".

Obecny na posiedzeniu komisji sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber przyznał, że "faktem jest, że wielu polityków w poprzednich latach obiecywało tę obwodnicę, natomiast to my mamy zaszczyt realizować program, w ramach którego ta obwodnica będzie budowana" - oświadczył.

Zaznaczył, że ostatecznym wynikiem budowy obwodnicy dla Kalisza będzie kompromis pomiędzy optymalnymi rozwiązaniami ze względów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Weber powiedział, że budowa obwodnicy Kalisza jest zaplanowana do realizacji w latach 2022-2026 w systemie "projektuj i buduj".

"Ogłoszenie przetargu zaplanowano na drugi kwartał 2022 roku. Podpisanie umowy to trzeci kwartał 2022 r., rozpoczęcie budowy drugi kwartał 2024 r. a zakończenie inwestycji zaplanowano na trzeci kwartał 2026 r." - wymienił.

Podkreślił też, że "dotrzymanie terminów będzie możliwe, jeżeli nie wystąpią sytuacje związane z odwołaniami od decyzji środowiskowej czy np. w postępowaniu przetargowym. Na te czynniki nie mamy wpływu" - zaznaczył.

Rafał Weber przypomniał, że Program budowy 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych jest jednym ze sztandarowych programów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

"Dokładnie rok temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie i realizację tego programu i tak właśnie się dzieje, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, która ma negatywny wpływ na gospodarkę" - zauważył Weber.

Przyznał, że wie o obawach wśród samorządowców, zainteresowanych Programem budowy 100 obwodnic, którzy zastanawiają się, czy ze względu na epidemię koronawirusa ministerstwo wycofa się, ograniczy albo spowolni jego realizację.

"Odpowiedź ministerstwa jest jednoznaczna - ani tego programu, ani innych, które realizujemy, nie będziemy zatrzymywać i ograniczać" - zapewnił Weber.

Koszt Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 oszacowano na ok. 28 mld zł. Minister infrastruktury do dzisiaj skierował do realizacji 91 obwodnic.

"Liczymy, że do końca bieżącego roku skierujemy do realizacji wszystkie 100 zadań inwestycyjnych" - zapewnił Weber.