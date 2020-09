Webinar zapowiadający 4. edycję forum koprodukcyjnego Kids Kino Industry - 21 września online

Wyzwania stojące przed międzynarodowymi koprodukcjami i przyszłe perspektywy ich finansowania - to temat bezpłatnego webinaru zapowiadającego 4. edycję forum koprodukcyjnego Kids Kino Industry, który odbędzie się 21 września w internecie. Webinarowi towarzyszyć będzie sesja pytań i odpowiedzi.

Jak poinformowali organizatorzy Kids Kino Industry w komunikacie przesłanym PAP, darmowy webinar odbędzie się na platformie ZOOM tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia. Jego tematem będą koprodukcje. "Podczas spotkania poznamy pierwsze szczegóły dotyczące filmu fabularnego pt. +Misja Ulji Funk+ wyprodukowanego przez In Good Company GmbH (Niemcy) we współpracy z ShipsBoy (Polska) i Samsa Film (Luksemburg). Porozmawiamy o szczególnej sytuacji, z którą musieli zmierzyć się twórcy. Produkcja filmu nie została wstrzymana i była kontynuowana podczas lockdownu. Wspólnie z twórcami, partnerami i przedstawicielami instytucji finansujących będziemy rozmawiać o wyzwaniach stojących przed międzynarodowymi koprodukcjami i przyszłych perspektywach ich finansowania" - zapowiedzieli.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Roshanak Behesht Nedjad (założycielka i producentka In Good Company GmbH, Niemcy), Krystyna Kantor (producentka liniowa ShipsBoy, Polska) oraz Claas Danielsen (dyrektor zarządzający Centralnego Niemieckiego Funduszu Regionalnego MDM, Niemcy). Moderatorką spotkania będzie założycielka i producentka Koi Studio Agnieszka Dziedzic.

Webinar to ostatnie z cyklu wydarzeń zapowiadających tegoroczną edycję Kids Kino Industry - imprezy skierowanej do przedstawicieli branży filmowej, studentów szkół filmowych, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych kinem dla młodego widza. "Każdego roku w wydarzeniu bierze udział ponad 200 międzynarodowych gości i około 70 decydentów (dystrybutorów, agentów sprzedaży, przedstawicieli platform VOD, nadawców czy instytutów filmowych). Tegoroczna edycja odbędzie się online głównie za pośrednictwem platformy ZOOM i Meeting Mojo" - czytamy.

Jak zapowiadają organizatorzy, w programie Kids Kino Industry kluczowe będą sesje pitchingowe i spotkania 1:1. "W tym roku na wydarzenie zakwalifikowało się 27 projektów filmów oraz seriali dla dzieci i młodzieży z całego świata oraz 12 projektów biorących udział w warsztatach developmentowych Kids Kino.Lab. Dla twórców, przedstawicieli instytucji finansujących i festiwali jest to doskonała okazja na znalezienie koproducenta, partnera, dystrybutora, agenta sprzedaży czy miejsca premiery dla swojego projektu" - podkreślili w komunikacie.

Nie zabraknie konsultacji z ekspertami specjalizującymi się m.in. w marketingu filmowym czy doradztwie scenariuszowym. "W tym roku posiadacze akredytacji będą mogli skonsultować się m.in. z Andrew Kavanaghem, Jesperem Møllerem czy Mauricem Whellerem, doradzającym takim firmom jak Warner, Disney, Sony, BBC, Google, Netflix czy Nickelodeon. Poza indywidualnymi spotkaniami i konsultacjami oraz sesjami pitchingowymi na uwagę zasługuje panel +Going International - Markets, Festivals, Conferences And Labs For Kids Content+. Nie wychodząc z domu, uczestnicy spotkania będą mogli poznać, dowiedzieć się więcej o wiodących międzynarodowych wydarzeniach i zadać pytania ich przedstawicielom" - czytamy.

Kids Kino Industry potrwa od 29 września do 2 października. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej i Kreatywną Europę.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod adresem: https://www.kidskinoindustry.pl/.