Według Hiszpanów dojście do neutralności klimatycznej zaboli gospodarki UE

Hiszpańskie media, podsumowując w sobotę wyniki szczytu unijnego w Brukseli, wskazują, że podjęta w czwartek decyzja o dążeniu państw UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. będzie bolesna dla ich gospodarki.

Komentatorzy przypominają, że szczyt w Brukseli zbiegł się z trwającym w Madrycie szczytem klimatycznym ONZ COP25. Opinie na ich temat są zróżnicowane.

Madrycki dziennik "El Pais" wieszczy sukces zakończonego w czwartek unijnego szczytu w sprawie klimatu. Przypomina, że z wyjątkiem Polski wszyscy członkowie UE zgodzili się na dążenie do realizacji "ambitnego" planu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Liberalna gazeta, wskazując na Polskę jako jedyny kraj, który nie zobowiązał się do respektowania norm Europejskiego Zielonego Ładu, odnotowuje, że wiele innych członków UE miało też wątpliwości co do zawartego w czwartek porozumienia. Umowę tę hiszpański dziennik nazywa jednak "historyczną".

"El Pais" wskazuje, że wyzwaniem dla członków UE będzie wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu w swoim krajowym ustawodawstwie.

Inny liberalny dziennik "El Confidencial" oraz lewicowy "Publico" nie podzielają entuzjazmu dziennikarzy "El Pais" w sprawie unijnej neutralności klimatycznej w 2050 r. Pierwsza z gazet wskazuje, że zawarte w Brukseli porozumienie może przynieść ze sobą poważne problemy dla gospodarek państw unijnych.

"El Confidencial" nazywa Europejski Zielony Ład "obiecywaniem iluzji" i przestrzega przed negatywnymi konsekwencjami realizacji tego dokumentu dla niektórych części Unii Europejskiej.

"Dla niektórych regionów i sektorów wdrażanie tej umowy będzie bardzo traumatyczne" - napisała madrycka gazeta, wskazując, że Komisja Europejska nie wyjaśniła należycie, jak będzie można rozwiązać ten problem.