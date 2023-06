Według IGCP ochrona odbiorców ciepła powinna być powiązana z dochodowością gospodarstw

Według Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie ochrona gospodarstw będacych odbiorcami ciepła powinna być powiązana z poziomem dochodowości gospodarstwa - poinformował podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności prezes izby Jacek Szymczak.

"Będziemy (...) postulować, żeby kolejne rozwiązania, które mają chronić i które powinny chronić gospodarstwa domowe (będące odbiorcami ciepła - PAP), były wprowadzane jednolicie dla wszystkich bez względu na to, skąd to ciepło pochodzi, z jakiej technologii jest wytwarzane. (...) Ochrona gospodarstw naszym zdaniem powinna być powiązana z poziomem dochodowości gospodarstwa" - powiedział we wtorek Szymczak.

Według prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie nie wszystkie gospodarstwa potrzebują jednakowego wsparcia i ochrony, a wprowadzenie takiego rozwiązania spowoduje, że środki publiczne przeznaczone na ochronę będą mogły być wydawane znacznie racjonalniej.

Szymczak poinformował na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, że według szacunków izby z ciepła systemowego korzysta 15 mln Polaków.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zrzesza ponad 240 członków o różnej wielkości i strukturze: przedsiębiorstwa komunalne, spółki z o.o., spółki akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe - o wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100 tys. GJ do powyżej 40 mln GJ rocznie.

Do końca tego roku obowiązują przepisy, które wprowadziły mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła. Mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Przepisy dotyczą odbiorców ciepła systemowego, takich jak: gospodarstwa domowe; szpitale; żłobki; przedszkola; szkoły; domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej; wspólnoty mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

