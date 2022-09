Węgiel wciąż drożeje a metale powoli odreagowują

Koniec tygodnia stoi na giełdach surowcowych pod znakiem wzrostów. Poza ołowiem wszystkie metale bazowe zanotowały wzrost cen. Nadal drożeje również węgiel energetyczny.

Miniony tydzień stał na rynkach metali pod znakiem przecen. Dopiero w czwartek 8 września pojawiły się symptomy, ze mogą one zahamować. W piątek potwierdzony został ten zwrot. Poza ołowiem wszystkie metale zaczęły drożeć. Kupujący próbują wyczuć moment, w którym kupno zapasów przyniesie w przyszłości zyski.

Miedź w kontraktach trzymiesięczny zdrożała o 2,5 proc. Jednak ton metalu nadal kosztuje poniżej 8000 dol. Rok temu cena miedzi oscylowała wokół 9 tys. dol. Jedynym metalem, który notuje spadek jest ołów. Rok do roku różnica w cenie, w kontraktach terminowych to 17,4 proc.

Ołów jest jednym z ważniejszych metali dla przemysłu. Przy jednoczesnej dość znacznej podaży - proporcjonalnie większej do popytu niż innych metali - reaguje on obecnie gorzej niż inne pierwiastki. Po prostu obawy, że ołowiu zabraknie, są minimalne. Zwłaszcza że w mniejszym stopniu podaż tego metalu zależy od produkcji rosyjskiej.

Niezmiennie natomiast rosną ceny węgla energetycznego. W czwartek o podwyżkach informowała nasza PGG. To odbicie tego co dzieje się na rynku ARA. W porównaniu do ubiegłego roku tona węgla jest obecnie droższa aż o 168,4 proc.

Wysokie ceny paliwa to efekt obaw o bezpieczeństwo energetyczne Europy w nadchodzącej zimie. Ze względu na bardzo znaczące redukcje dostaw gazu z Rosji, węgiel stał się obecnie interesującą alternatywą dla wielu klientów.

Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y Miedź spot USD/t 2022-09-08 7919,00 2,9% -0,8% -18,7% -14,2% Miedź 3M USD/t 2022-09-08 7810,50 2,5% -2,2% -19,6% -15,6% Ołów spot USD/t 2022-09-08 1880,75 -1,1% -14,0% -19,5% -19,2% Ołów 3M USD/t 2022-09-08 1881,50 -1,1% -13,0% -18,3% -17,4% Aluminium spot USD/t 2022-09-08 2256,01 1,4% -8,1% -19,6% -18,8% Aluminium 3M USD/t 2022-09-08 2267,50 1,5% -7,3% -19,2% -18,8% Cyna spot USD/t 2022-09-08 21486,00 2,3% -12,1% -45,4% -34,4% Cyna 3M USD/t 2022-09-08 21342,00 2,4% -12,2% -45,1% -33,8% Nikiel spot USD/t 2022-09-08 21716,00 0,9% 0,5% 4,0% 10,1% Nikiel 3M USD/t 2022-09-08 21753,00 0,8% 0,3% 4,8% 10,3% Cynk spot USD/t 2022-09-08 3150,50 0,0% -11,3% -12,2% 3,4% Cynk 3M USD/t 2022-09-08 3127,50 0,1% -9,2% -11,5% 2,1% Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2022-09-08 67,24 -2,6% -19,8% -16,6% 7,2% Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2022-09-01 312,00 2,3% 14,5% 153,7% 168,4% Paliwo lotnicze USD/t 2022-09-08 1100,72 -1,3% 9,7% 54,8% 76,0% Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2022-09-08 1027,50 -0,9% 11,3% 54,5% 73,2%

