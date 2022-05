Węgiel z PGG dostępny w e-sklepie dwa razy w tygodniu

Od wtorku węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, sprzedawany odbiorcom indywidulanym za pośrednictwem sklep internetowego, będzie dostępny dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki, zamiast - jak dotąd - codziennie. Producent zapewnia przy tym, że nie zmniejszy się ilość węgla dostępnego w e-sklepie.

"Ilość węgla sprzedawanego przez sklep internetowy nie ulega zmianie. Zmieniliśmy jedynie ilość sesji na dwie w tygodniu, ze znacznie większą ilością węgla przeznaczonego dla klientów" - wyjaśnił we wtorek rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski.

PGG jest największym krajowym producentem węgla - także opałowego, wykorzystywanego m.in. przez gospodarstwa domowe. Od 11 marca br., oprócz workowanych ekogroszków, w sklepie internetowym spółki można także kupić węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, w cenie nawet trzykrotnie niższej niż u pośredników. Popyt jest olbrzymi - większy od dostępności węgla. Zdarza się, że strona e-sklepu jest niedostępna lub węgla w danym momencie nie da się kupić.

Dotąd próbę zakupu węgla można było podjąć codziennie - teraz surowiec będzie udostępniany w sklepie internetowym dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki od godziny 16.00. Węgiel będzie dostępny do wyczerpania skierowanego do sprzedaży zapasu.

"Skumulowanie sprzedaży w dwóch sesjach w tygodniu pozwoli odbiorcom na ograniczenie czasu poświęcanego na udział w sesjach sprzedażowych" - powiedział rzecznik PGG. E-sklep nie przyjmuje do realizacji zamówień złożonych telefonicznie lub drogą mailową - jedyna ścieżka to zakup przez stronę internetową.

Dotąd e-sklep PGG obsłużył ponad 60 tys. klientów, do których trafiło ponad 230 tys. ton węgla. Jak informowała przed tygodniem spółka, każdego dnia sklep sprzedawał dotąd ok. 6 tys. ton surowca, obsługując ponad 1,5 tys. transakcji. Jednak chętnych na zakup jest obecnie wielokrotnie więcej niż węgla dostępnego dla gospodarstw domowych.

PGG zapewnia, że obecnie cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji: za pośrednictwem sklepu internetowego PGG, bezpośrednio w kopalniach oraz za pośrednictwem autoryzowanych składów węgla zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

PGG zapewnia, że będzie prowadzić ciągłą sprzedaż węgla przez internet, oraz "pracuje nad stałym rozwojem kanału internetowej sprzedaży w celu zwiększenia jego efektywności do 100 proc. dziennej produkcji". W sklepie internetowym PGG surowiec jest dostępny w cenach producenta.

