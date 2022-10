Węglokoks: jeszcze w październiku dokapitalizowanie czterech hutniczych spółek

Jeszcze w październiku cztery hutnicze spółki wchodzące w skład Grupy Węglokoks mają zostać dokapitalizowane, co m.in. otworzy drogę do inwestycji - wynika z wtorkowej informacji spółki. Na środki czekają związkowcy, którzy w środę zamierzają demonstrować przed siedzibą Huty Pokój.

Do Grupy Kapitałowej Węglokoks należą hutnicze spółki: Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje w Rudzie Śląskiej. W sierpniu br., podczas wizyty w Katowicach i Rudzie Śląskiej, wicepremier, szef MAP Jacek Sasin zapowiedział dokapitalizowanie hutniczych podmiotów Węglokoksu o łącznej wartości 560 mln zł.

We wtorek Węglokoks potwierdził, że dokapitalizowanie powinno być zrealizowane do końca października tego roku. "Węglokoks czeka na podpisanie umowy, w wyniku której dokapitalizowaniu podlegać będą cztery spółki hutnicze, co nastąpi najpewniej w październiku bieżącego roku" - poinformował wiceprezes spółki ds. grupy kapitałowej Marek Akciński.

"Dzięki tej umowie jeszcze w 2022 r. rozpoczną się w naszych hutach potężne rozwojowe procesy inwestycyjne, które znacząco wpłyną na ugruntowanie pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw, ale również stabilizację miejsc pracy" - dodał wiceprezes. W tym roku planowane są inwestycje za pół miliarda zł.

Brak - jak dotychczas - obiecanego dokapitalizowania jest jedną z przyczyn zapowiadanego na środę związkowego protestu w Rudzie Śląskiej. Związkowców niepokoi też zwłoka, jaka - ich zdaniem - następuje w przygotowaniach do zapowiadanej budowy na terenach Huty Pokój nowej stalowni za ok. 5 mld zł.

"Ani w jednej, ani w drugiej z tych kwestii nic się nie dzieje. Co więcej, docierają do nas pogłoski, że nawet jeśli stalownia powstanie, to nie w Rudzie Śląskiej, ale w innej lokalizacji" - przekazał szef Solidarności w spółkach Huty Pokój Joachim Kuchta, cytowany w informacji prasowej śląsko-dąbrowskiej "S".

Węglokoks zapewnił, że projekt budowy na terenach Huty Pokój stalowni jest w pełni aktualny. "W ostatnich miesiącach ruszyły prace projektowe związane z planami budowy stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej - największego projektu inwestycyjnego w historii Grupy Kapitałowej Węglokoks. Inwestycja ta pozwoli Węglokoksowi oraz należącym do Grupy spółkom hutniczym na poprawę konkurencyjności rynkowej w kolejnych dziesięcioleciach. To również szansa na dynamiczny rozwój całego regionu" - podała we wtorek firma.

Z danych Węglokoksu wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy tego roku hutnicze spółki Grupy osiągnęły dobre wyniki finansowe. Huta Łabędy zarobiła w tym okresie 83 mln zł, Huta Pokój Profile ponad 26 mln zł, Walcownia Blach Batory 7 mln zł, a Huta Pokój Konstrukcje - po kilku bardzo trudnych latach - osiągnęła 0,5 mln zł zysku. Spółki mogły wdrożyć program podwyżek płac.

Według zapowiedzi z sierpnia tego roku, nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie ma powstać w Rudzie Śląskiej do 2027 r. kosztem ok. 5 mld zł. Węglokoks szacuje, że przychody przyszłej stalowni ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą w wysokości 8 proc. Połowa produkcji ma być przeznaczona na potrzeby wewnętrze hut z Grupy Węglokoksu, a pozostała część trafi na rynek. Wraz ze stalownią powstać ma również walcownia.

