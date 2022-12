Katowicki Węglokoks zaopatrzył już w węgiel ponad 420 gmin z dziesięciu regionów – poinformowała w poniedziałek spółka. Opał trafił dotąd do ponad 40 tys. gospodarstw domowych, a codziennie ze składowisk Węglokoksu do gmin wyjeżdża ponad 200 transportów.

Jak wynika z przekazanej PAP w poniedziałek informacji Węglokoksu, firma zaopatrzyła już w węgiel opałowy ponad 420 gmin z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Opał sortymentów orzech i groszek z odpowiednimi certyfikatami trafił dotąd do ponad 40 tys. gospodarstw domowych. Węgiel jest odbierany przez gminy w ponad 30 punktach w całej Polsce.

"Codziennie ponad 200 transportów wyjeżdża z naszych składowisk do gmin" - powiedział wiceprezes ds. handlowych Węglokoksu Sławomir Brzeziński. "Realizujemy w ten sposób założenia rządowej ustawy, która gwarantuje odbiorcom odpowiedniej jakości węgiel w atrakcyjnej cenie" - zaznaczył Brzeziński.

Węglokoks jest jednym z sześciu podmiotów, dostarczających węgiel samorządom. Oprócz niego opał dostarczają spółki: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka.

Według piątkowej informacji PGG dotąd ok. 2,3 tys. gmin zgłosiło wszystkim sześciu podmiotom zapotrzebowanie na ok. 1,3 mln ton węgla do końca tego roku oraz ok. 2 mln ton w roku przyszłym, do końca kwietnia 2023 r. Do końca ub. tygodnia według szacunków PGG wszystkie sześć podmiotów dostarczyło gminom łącznie ok. 400 tys. ton węgla.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl