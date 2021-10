WEI: rozwój firm rodzinnych krępują zmiany demograficzne

Firmy rodzinne w Polsce natrafiają na barierę rozwojową, jaką są zmiany demograficzne. Z tego w dużej mierze wynika zarówno brak sukcesorów, jak i rąk do pracy - podano w opublikowanym w poniedziałek raporcie Warsaw Enterprise Institute "Jaką przyszłość ma Polski biznes rodzinny?".

Raport WEI diagnozuje główne problemy firm rodzinnych i rekomenduje odpowiednie rozwiązania. Instytut przypomina w nim, że firmy rodzinne tworzą fundament gospodarki.

W raporcie przypomniano, że małe i średnie firmy, w większości rodzinne lub potencjalnie rodzinne, dostarczają ponad 2/3 wkładu wszystkich przedsiębiorstw w polskie PKB i zatrudniają 6,8 mln pracowników, czyli 68 proc. pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

Autorzy raportu zauważają, że w czasach dobrej koniunktury spółki rodzinne przynoszą inwestorom podobne zyski jak spółki nierodzinne, ale te rodzinne wykazują większą odporność na kryzysy. "Kryzys wywołany przez COVID-19 pokazał przewagę spółek rodzinnych, gdyż generują one wyższą rentowność niż rynek" - czytamy.

Zdaniem WEI rozwój firm rodzinnych w Polsce krępują przede wszystkim zmiany demograficzne. "Problem rosnącego obciążenia pokolenia pracującego dotyka w większym stopniu biznesy rodzinne, których właściciele czują się bezpośrednio odpowiedzialni za los i dobrostan członków rodziny niż w innych firmach i instytucjach. Problem zmiany pokoleniowej jest głównym wyróżnikiem wyznaczającym specyfikę biznesu rodzinnego w dłuższej perspektywie. W korporacji dobiera się osoby do stanowisk i wymienia je w zależności od potrzeb" - ocenia WEI.

Zdaniem ekspertów Instytutu, większość takich firm nie znajdzie prawdopodobnie sukcesorów w gronie rodziny, bo jedynie 15,35 proc. sukcesorów ma na to chęć. "Brak sukcesji wynika z nieprzygotowania firm rodzinnych pierwszego pokolenia do międzypokoleniowej współpracy. Oczekiwanie lojalności od młodych to mało. Firmy rodzinne nie jawią się im jako atrakcyjne miejsca realizacji aspiracji, bo 41,18 proc. ma już za sobą pierwsze doświadczenia pracy w nich. Tendencja ta niesie widmo zagłady dla trwałości większości polskich biznesów rodzinnych" - dodano.

Kolejnym problemem firm rodzinnych w Polsce jest zdaniem autorów raportu malejąca liczebność roczników wchodzących na rynek pracy oraz brak odpowiednich ofert i narzędzi wciągających młodzież na rynek pracy. W opinii WEI, tworzy to paradoksalną sytuację, w której mimo, że bezrobocie w Polsce jest niższe niż w Niemczech czy w Czechach, to jego poziom wśród młodzieży poniżej 25. roku życia jest znacząco wyższy.

Dodatkowo jak ocenia WEI, "brak jest szybkiej i kompetentnej analizy ze strony polskich urzędów pracy pozwalających na biznesowe wypracowywanie skutecznych strategii reagowania na zmiany demograficzne", konieczne są także "zmiany w edukacji młodzieży promujące kwalifikacje ułatwiające wejście na rynek pracy oraz umiejętności i wartości przydatne w szybkim odnalezieniu się

w kreatywnych zespołach".

"Należy stworzyć program wspierania imigracji. Zasoby z sąsiednich krajów niebawem się wyczerpią. Jednak zwiększenie imigracji wymaga nie tylko odpowiednich regulacji prawnych, ale przede wszystkim powszechnej zgody na zmianę podejścia do polskości z etnicznego na obywatelskie, opartego nie tylko na tradycji i więzach krwi, ale na dobrze zaprojektowanej i wykonywanej umowie społecznej. Inspiracją może być kanadyjska inicjatywa zwiększenia ludności tego kraju z dzisiejszych 38 do 100 milionów w 2100 roku" - pisze Warsaw Enterprise Institute.

