WEI: spójny system e-usług publicznych byłby silnikiem rozwoju gospodarczego

Spójny system cyfrowych usług publicznych dla obywateli i biznesu przyczyniłby się do poprawy jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, będąc jednocześnie istotnym silnikiem rozwoju gospodarczego - piszą eksperci WEI w raporcie na ten temat.

Raport "Usługi publiczne w dobie powszechnego dostępu do szybkiego internetu" jest częścią z serii publikacji Warsaw Enterprise Institute dotyczącej odbudowy polskiej gospodarki po COVID-19.

Autorzy raportu zauważają w ciągu ostatnich lat przyspieszenie procesu cyfryzacji usług publicznych, gdyż coraz więcej spraw urzędowych można załatwić online. Wskazano, że ze zdalnych metod potwierdzania tożsamości korzysta coraz więcej osób, o czym świadczyć może rosnąca popularność Profilu Zaufanego.

Jednocześnie zwrócono uwagę na "istotny problem związany z rozproszeniem usług na poszczególne platformy, brak interoperacyjności rejestrów i platform, czy ostatecznie (będąca prawdopodobnie wynikiem powyższych) wciąż niezadowalająca popularność cyfrowych usług publicznych".

Zdaniem autorów raportu istotnym problemem jest też niedostateczny poziom digitalizacji obiegu dokumentów wewnątrz struktur administracji publicznej.

"W rzeczywistości często tworzą się dwa równoległe strumienie dokumentacji - użytkownik przekazuje wniosek online i podpisuje go Profilem Zaufanym, jednak ostatecznie urząd drukuje dokument i dysponuje jego fizyczną kopią" - napisano.

Tymczasem - w ocenie ekspertów WEI - stworzenie kompleksowego i spójnego systemu cyfrowych usług publicznych, zarówno dla obywateli jak i dla biznesu, przyczyni się do poprawy jakości życia i otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, będąc jednocześnie istotnym silnikiem rozwoju gospodarczego.

Dlatego jedną z podstawowych rekomendacji jest wprowadzenie jednej, kompleksowej "bramy" do świata e-usług, w której mieściłyby się (bez ich dublowania na innych platformach) wszystkie usługi publiczne możliwe do realizacji przez internet. Zdaniem WEI, jest to postulat zbieżny z generalnym kierunkiem działania organów państwa, w których widać dążenie do tego, by funkcję taką realizował portal mój.gov.pl.

Eksperci WEI dostrzegają też potrzebę cyfryzacji w zakresie modelu podejmowania decyzji i stanowienia prawa np. na wzór estoński, a także systemu opieki zdrowotnej, systemu sądownictwa oraz edukacji.