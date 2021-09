Wenecja 2021: Jane Campion z nagrodą za najlepszą reżyserię

Jane Campion odebrała w sobotę na 78. festiwalu filmowym w Wenecji nagrodę za najlepszą reżyserię za film "The Power of the Dog".

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: laureat Oscara za najlepszy film 2019 r. ("Parasite"), południowokoreański reżyser Bong Joon-ho (przewodniczący), laureatka tej samej nagrody w br., chińska reżyserka i scenarzystka Chloe Zhao, której "Nomadland" uhonorowano Złotym Lwem podczas poprzedniej edycji festiwalu, belgijsko-francuska aktorka Virginie Efira, włoski reżyser i scenarzysta Saverio Costanzo, brytyjska aktorka Cynthia Erivo, kanadyjska aktorka i producentka Sarah Gadon oraz rumuński reżyser Alexander Nanau.

Uroczystość zamknięcia 78. festiwalu odbywa się w Palazzo del Cinema na weneckiej wyspie Lido.

