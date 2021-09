Wenecja 2021: Penelope Cruz i John Arcilla z nagrodami aktorskimi

Penelope Cruz za rolę w "Madres Paralelas" w reż. Pedro Almodovara została doceniona nagrodą dla najlepszej aktorki na 78. festiwalu filmowym w Wenecji. Laureatem nagrody dla najlepszego aktora za kreację w "On The Job: The Missing 8" w reż. Erika Mattiego został John Arcilla.

Wcześniej nagrodę imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora przyznano Filippo Scottiemu za rolę w "The Hand of God" Paolo Sorrentino.

Nagroda specjalna jury powędrowała do Michelangelo Frammartino za "Il Buco". Za najlepszy scenariusz doceniono Maggie Gyllenhaal za "The Lost Daughter".

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: laureat Oscara za najlepszy film 2019 r. ("Parasite"), południowokoreański reżyser Bong Joon-ho (przewodniczący), laureatka tej samej nagrody w br., chińska reżyserka i scenarzystka Chloe Zhao, której "Nomadland" uhonorowano Złotym Lwem podczas poprzedniej edycji festiwalu, belgijsko-francuska aktorka Virginie Efira, włoski reżyser i scenarzysta Saverio Costanzo, brytyjska aktorka Cynthia Erivo, kanadyjska aktorka i producentka Sarah Gadon oraz rumuński reżyser Alexander Nanau.

Uroczystość zamknięcia 78. festiwalu odbywa się w Palazzo del Cinema na weneckiej wyspie Lido.

