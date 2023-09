"Poor Things" Yorgosa Lanthimosa otrzymały Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 80.festiwalu w Wenecji.

W konkursie głównym uczestniczyły 23 tytuły. W wyścigu po Złotego Lwa "Poor Things" wyprzedziły m.in. "Priscillę" Sofii Coppoli, "Ferrari" Michaela Manna, "Dogmana" Luca Bessona oraz "The Promised Land" Nikolaja Arcela.

Wcześniej Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury trafiła do "Evil Does Not Exist" Ryusuke Hamaguchiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl