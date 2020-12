Weszła w życie nowela wydłużająca obowiązywanie specustawy funduszowej

Weszła w życie nowelizacja wydłużająca działanie specustawy funduszowej do 31 grudnia 2023 r. Celem specustawy jest zniwelowanie negatywnego wpływu COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych.

Chodzi o przedłożoną przez resort finansów, funduszy i polityki regionalnej nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, która pierwotnie miała obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.

Jak przypomina w środowym komunikacie Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, specustawa funduszowa to pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych.

"Praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane. Beneficjenci realizują w tej chwili kilkanaście tysięcy inwestycji z dofinansowaniem UE. Chcemy im pomóc, dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r." - powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Wydłużenie działania specustawy funduszowej pozwoli sfinalizować wdrażanie maksymalnej liczby projektów w warunkach dobiegającej końca perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, która może być rozliczona do końca 2023 r., dlatego ta właśnie data znalazła się w nowelizacji.

Specjalna ustawa funduszowa wprowadziła przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Nowelizacja pozwoli też przyspieszyć przygotowanie przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej programu finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus na zwalczanie deprywacji materialnej. Społeczno-gospodarcze skutki COVID-19 mogą bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia czy pogłębienia zjawiska ubóstwa - wskazano w uzasadnieniu.

Nowela zakłada też wprowadzenie nowego instrumentu polityki rozwoju - planu rozwojowego, określającego reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej również po 2021 r. Chodzi o łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju kraju.

Jak wskazuje resort finansów, ustawa i wydane do niej rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiły też skierowanie środków UE z obecnej perspektywy na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami, czyli na tak zwany Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Na te cele przesunięto około 14 mld zł. Sfinansowano z nich między innymi dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje na kapitał obrotowy i pożyczki płynnościowe dla firm, pomoc Domom Pomocy Społecznej, zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, wyposażenie szkół i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej.