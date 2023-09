Wet za wet. Ukraina wprowadzi embargo na polskie owoce i warzywa

W ciągu najbliższych kilku dni Ukraina wprowadzi embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka - zapowiedział Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy.

Taras Kaczka w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że Ukraina straciła nadzieję na rozwiązanie tego sporu i dlatego w poniedziałek wieczorem rząd w Kijowie złożył skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dla Kijowa istotne było nie tylko to, że Polska przedłużyła zakaz, ale też, że go rozszerzyła o kolejne produkty - mąkę i śrutę zbożową - podaje "Rzeczpospolita".

Minister z Ukrainy przekazał, że zdecydowano się na ten krok, by "namówić" Polskę na krok wstecz i przystanie na wypracowany we współpracy z Unią Europejską mechanizm licencjonowania handlu zbożem, za który będzie odpowiedzialna Ukraina.

Skarga została złożona. Polska, Słowacja i Węgry z jednym stanowiskiem

Taras Kaczka dodał, że intencją Kijowa nie jest pogorszenie relacji między Polską i Ukrainą, a wypracowanie cywilizowanych metod rozwiązywania sporu.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef resortu wyjawił, że Ukraina "w ciągu kilku najbliższych dni" wprowadzi embargo na polskie produkty takie jak cebula, pomidory, kapusta i jabłka.

Ukraina złożyła w poniedziałek (18 wrzesień) skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne - poinformowała ukraińska minister gospodarki Julia Swyrydenko.

"Zasadniczo ważne jest dla nas udowodnienie, że poszczególne państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów. Dlatego składamy przeciwko nim pozwy w WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te zniosą swoje ograniczenia i nie będziemy musieli wyjaśniać tej kwestii w sądach" - poinformowała Swyrydenko.

Ukraińskie zboże może zdestabilizować polską wieś

Podkreśliła, że w kwestii ochrony interesu rolników potrzeba jest solidarność między zaangażowanymi w tę sprawę krajami.

"Podjęte przez nas kroki oraz naciski Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich pomogą przywrócić normalny handel między Ukrainą a krajami sąsiadującymi" - stwierdziła ukraińska minister gospodarki.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do pięciu krajów UE został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września.

Zakazu importu ukraińskiego zboża broni polski rząd.

- Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak zapowiedział, embargo będzie do czasu wypracowania modelu współpracy z Ukrainą.